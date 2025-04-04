Fred kaç maç ceza alacak (PFDK)?
Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ve diğer karşılaşmaların PFDK sevklerini açıkladı. Peki, Fred kaç maç ceza alacak (PFDK)?
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin PFDK sevklerini açıkladı. Karşılaşmanın ardından Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho ile futbolculardan Mert Hakan Yandaş, Fred, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay, sevk edilen isimler arasında yer aldı. Fred kaç maç ceza alacak (PFDK)?
FRED HAKARETTEN SEVK EDİLDİ
Müsabaka sonrasında Okan Buruk'un burnunun sıkan Jose Mourinho "Saldırısı" nedeniyle 44. maddeden tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Aynı karşılaşmadan PFDK'ya sevk edilen diğer isimler ve gerekçeleri ise şu şekilde;
Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti: Hakaret
Fenerbahçe Kaleci Antrenörü Sandro Zufic: Sportmenliğe aykırı hareket
Fenerbahçeli futbolcu Fred: Hakaret
Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco: Talimatlara aykırı hareket
Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş: Saldırı
Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz: Saldırı
Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay: Saldırı
PFDK'ya sevk edilen isimleri sevk maddelerine göre bekleyen muhtemel cezalar:
Saldırı :
Jose Mourinho: 5-10 maç
Barış Alper Yılmaz: 5-10 maç
Mert Hakan Yandaş: 5-10 maç
Kerem Demirbay: 5-10 maç
Hakaret :
Fred: 3-7 maç