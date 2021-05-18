Fraport-TAV Antalyaspor UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak mı? Antalyaspor Avrupa Ligi'ne doğrudan gidiyor mu?

Bugün 20:45 'de Fraport-TAV Antalyaspor - Beşiktaş ZTK final maçı oynanacak. Eğer Antalyaspor maçı kazanırsa UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilecek. Peki, Fraport-TAV Antalyaspor UEFA Avrupa Ligi'ne doğudan mı katılacak yoksa ön eleme oynayacak mı? Fraport-TAV Antalyaspor ligi kaçıncı sırada bitirdi? Detaylar haberimizde.