Fraport-TAV Antalyaspor UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak mı? Antalyaspor Avrupa Ligi'ne doğrudan gidiyor mu?
Bugün 20:45 'de Fraport-TAV Antalyaspor - Beşiktaş ZTK final maçı oynanacak. Eğer Antalyaspor maçı kazanırsa UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilecek. Peki, Fraport-TAV Antalyaspor UEFA Avrupa Ligi'ne doğudan mı katılacak yoksa ön eleme oynayacak mı? Fraport-TAV Antalyaspor ligi kaçıncı sırada bitirdi? Detaylar haberimizde.
Antalyaspor UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek mi merak ediliyor. Ligi 16. sırada bitiren Fraport-TAV Antalyaspor normalde Avrupa Ligi'ne gidemiyor. Fakat bugünkü Ziraat Türkiye Kupası finalini kazanırsa Avrupa Ligi'ne gidebilecek. Peki, Fraport-TAV Antalyaspor UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak mı? Antalyaspor Avrupa Ligi'ne doğrudan gidiyor mu?
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR LİGİ KAÇINCI SIRADA BİTİRDİ?
Fraport-TAV Antalyaspor bu sezon ligi 44 puanla 16. sırada bitirmiştir. Bu sonuca göre Avrupa Ligi'ne gidememektedir. Fakat ZTK finalini kazanırsa Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.
ANTALYASPOR AVRUPA LİGİ'NE DOĞRUDAN MI KATILACAK?
Eğer bugünkü ZTK final maçını Antalyaspor kazanırsa UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanacaktır. Antalyaspor bugünkü final maçını kazanırsa play-off turundan Avrupa Ligi'ne katılabilecek. Eğer Beşiktaş maçı kazanırsa bu sefer ligi 3. sırada bitiren Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
ZTK final maçı bugün 18 Mayıs Salı saat 20:45 'de başlayacak.
MAÇIN HAKEMLERİ KİMLER?
ALİ PALABIYIK(Hakem)
CEYHUN SESİGÜZEL(1. Yardımcı Hakem)
SERKAN OLGUNCAN(2. Yardımcı Hakem)
ALİ ŞANSALAN(Dördüncü Hakem)
CÜNEYT ÇAKIR(VAR)
ALPER ULUSOY(AVAR)
TARIK ONGUN(AVAR)
SABRİ ÇELİK(Gözlemci)
BERK ÖZBEK(Temsilci)
AYDIN BALKANLI(Temsilci)
UFUK ILGAZ(Temsilci)