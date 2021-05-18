Fraport-TAV Antalyaspor UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak mı? Antalyaspor Avrupa Ligi'ne doğrudan gidiyor mu?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fraport-TAV Antalyaspor UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak mı? Antalyaspor Avrupa Ligi'ne doğrudan gidiyor mu?

Fraport-TAV Antalyaspor UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak mı? Antalyaspor Avrupa Ligi'ne doğrudan gidiyor mu?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Bugün 20:45 'de Fraport-TAV Antalyaspor - Beşiktaş ZTK final maçı oynanacak. Eğer Antalyaspor maçı kazanırsa UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilecek. Peki, Fraport-TAV Antalyaspor UEFA Avrupa Ligi'ne doğudan mı katılacak yoksa ön eleme oynayacak mı? Fraport-TAV Antalyaspor ligi kaçıncı sırada bitirdi? Detaylar haberimizde.

Antalyaspor UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek mi merak ediliyor. Ligi 16. sırada bitiren Fraport-TAV Antalyaspor normalde Avrupa Ligi'ne gidemiyor. Fakat bugünkü Ziraat Türkiye Kupası finalini kazanırsa Avrupa Ligi'ne gidebilecek. Peki, Fraport-TAV Antalyaspor UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak mı? Antalyaspor Avrupa Ligi'ne doğrudan gidiyor mu?

FRAPORT-TAV ANTALYASPOR LİGİ KAÇINCI SIRADA BİTİRDİ?

Fraport-TAV Antalyaspor bu sezon ligi 44 puanla 16. sırada bitirmiştir. Bu sonuca göre Avrupa Ligi'ne gidememektedir. Fakat ZTK finalini kazanırsa Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.

ANTALYASPOR AVRUPA LİGİ'NE DOĞRUDAN MI KATILACAK?

Eğer bugünkü ZTK final maçını Antalyaspor kazanırsa UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanacaktır. Antalyaspor bugünkü final maçını kazanırsa play-off turundan Avrupa Ligi'ne katılabilecek. Eğer Beşiktaş maçı kazanırsa bu sefer ligi 3. sırada bitiren Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

ZTK final maçı bugün 18 Mayıs Salı saat 20:45 'de başlayacak.

MAÇIN HAKEMLERİ KİMLER?

ALİ PALABIYIK(Hakem)

CEYHUN SESİGÜZEL(1. Yardımcı Hakem)

SERKAN OLGUNCAN(2. Yardımcı Hakem)

ALİ ŞANSALAN(Dördüncü Hakem)

CÜNEYT ÇAKIR(VAR)

ALPER ULUSOY(AVAR)

TARIK ONGUN(AVAR)

SABRİ ÇELİK(Gözlemci)

BERK ÖZBEK(Temsilci)

AYDIN BALKANLI(Temsilci)

UFUK ILGAZ(Temsilci)

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Sedat Peker Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Feyza Aktan Özcan Deniz Acun Ilıcalı Burak Sergen
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Burak Yılmaz Abdullah Avcı Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fraport-TAV Antalyaspor UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak mı? Antalyaspor Avrupa Ligi'ne doğrudan gidiyor mu? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 17:55:09. #1.15#

title