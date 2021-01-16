Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçının hakemi değişti

Süper Lig'in 19. haftasında bugün oynanacak Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor karşılaşmasının hakemi değiştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, daha önce Erkan Özdamar'ın yöneteceği açıklanan maça Ali Palabıyık atandı.

Erkan Özdamar, Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası'nda VAR hakemi olarak görev yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul