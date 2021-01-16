Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçının hakemi değişti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçının hakemi değişti

16.01.2021 13:07 | Son Güncelleme: 16.01.2021 13:10
Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçının hakemi değişti

Süper Lig'in 19. haftasında bugün oynanacak Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor karşılaşmasının hakemi değiştirildi.

Süper Lig'in 19. haftasında bugün oynanacak Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor karşılaşmasının hakemi değiştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, daha önce Erkan Özdamar'ın yöneteceği açıklanan maça Ali Palabıyık atandı.

Erkan Özdamar, Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası'nda VAR hakemi olarak görev yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik İlker Başbuğ Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Oğuzhan Koç Cemal Hünal Demet Şener Seren Serengil
Spor Mesut Özil Erol Bulut Ersun Yanal Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Silah Ankara Selçuk Özdağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçının hakemi değişti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.1.2021 13:11:58. #1.15#
title