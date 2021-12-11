Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar
AA / Oktay Özden - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olan lider Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, son oynanan maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olan lider Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, son oynanan maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı.

Antalya Stadı'nda yapılan maça bordo-mavili takım Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Edgar Ie, Vitor Hugo, Bruno Peres, Marek Hamsik, Berat Özdemir, Jorge Djaniny, Anastasios Bakasetas, Anthony Nwakaeme, Andreas Cornelius 11'i ile başladı.

Karadeniz temsilcisinin yedek kulübesinde Arda Akbulut, Emmanouil Siopis, Yusuf Sarı, Abdülkadir Ömür, Bangaly Fode Koita, İsmail Köybaşı, Stefano Denswil, Abdulkadir Parmak, Ahmetcan Kaplan, Serkan Asan yer aldı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, ligin 15. haftasında 2-0 kazandıkları Adana Demirspor müsabakasında ilk 11'de görevlendirdiği Siopis ile Abdülkadir Ömür, Denswil'i yedeğe çekti. Bu oyuncuların yerine Bakasetas, Djaniny, Peres'i oynattı.

Antalyaspor'da 2 değişiklik

Fraport TAV Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, son oynanan Kasımpaşa müsabakasının 11'ine göre 1'i zorunlu 3 değişiklik yaptı.

Kırmızı-beyazlı takım, Trabzonspor müsabakasına Ruud Boffin, Fedor Kudriashov, Naldo, Veysel Sarı, Güray Vural, Fredy, Adrea Poli, Bünyamin Balcı, Doğukan Sinik, Houssam Ghacha, Paul Mukairu ilk 11'i ile başladı.

Akdeniz temsilcisinin yedek kulübesinde Doğukan Özkan, Sherel Floranus, Bahadır Öztürk, Eren Albayrak, Nuri Şahin, Haji wright, Deni Milosevic, Ersin Zehir, Erkan Eyibil, Gökdeniz Bayrakdar oturdu.

Nuri Şahin, geçen hafta Yukeatel Kayserispor'a karşı 2-0 kaybettikleri karşılaşmanın ilk 11'in de yer alan Bahadır Öztürk'ü yedeğe çekti. Bu oyuncu ile geçen haftaki mücadelede 11'de yer alan kart cezalısı Amilton'un yerine Naldo ile Ghacha'yı görevlendirdi.

Antalyasporlu futbolcular, seremoni için sahaya "Bi hareketine bakar hayat" pankartıyla çıktı.

Maç öncesi MKE Ankaragücü Kulübü eski başkanlarından Cemal Aydın'ın için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Öte yandan her iki takımın 19 yaş altı takımlarının sağanak altında gerçekleşen lig maçı 1-1 sona erdi.

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Süper Lig'in dibi karıştı! Çaykur Rizespor, sahasında Göztepe'ye geçit vermedi

Süper Lig'in dibi karıştı! Çaykur Rizespor, sahasında Göztepe'ye geçit vermedi

 Emre Belözoğlu, Süper Lig'i dize getirdi! Çılgın seriyi Paşa da bozamadı

Emre Belözoğlu, Süper Lig'i dize getirdi! Çılgın seriyi Paşa da bozamadı

 Türkiye'de altyapıya verilen önem! Antalyaspor-Trabzonspor maçı gölün üstünde oynandı

Türkiye'de altyapıya verilen önem! Antalyaspor-Trabzonspor maçı gölün üstünde oynandı

AA / Oktay Özden - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title