Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olan lider Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, son oynanan maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı.

Antalya Stadı'nda yapılan maça bordo-mavili takım Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Edgar Ie, Vitor Hugo, Bruno Peres, Marek Hamsik, Berat Özdemir, Jorge Djaniny, Anastasios Bakasetas, Anthony Nwakaeme, Andreas Cornelius 11'i ile başladı.

Karadeniz temsilcisinin yedek kulübesinde Arda Akbulut, Emmanouil Siopis, Yusuf Sarı, Abdülkadir Ömür, Bangaly Fode Koita, İsmail Köybaşı, Stefano Denswil, Abdulkadir Parmak, Ahmetcan Kaplan, Serkan Asan yer aldı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, ligin 15. haftasında 2-0 kazandıkları Adana Demirspor müsabakasında ilk 11'de görevlendirdiği Siopis ile Abdülkadir Ömür, Denswil'i yedeğe çekti. Bu oyuncuların yerine Bakasetas, Djaniny, Peres'i oynattı.

Antalyaspor'da 2 değişiklik

Fraport TAV Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, son oynanan Kasımpaşa müsabakasının 11'ine göre 1'i zorunlu 3 değişiklik yaptı.

Kırmızı-beyazlı takım, Trabzonspor müsabakasına Ruud Boffin, Fedor Kudriashov, Naldo, Veysel Sarı, Güray Vural, Fredy, Adrea Poli, Bünyamin Balcı, Doğukan Sinik, Houssam Ghacha, Paul Mukairu ilk 11'i ile başladı.

Akdeniz temsilcisinin yedek kulübesinde Doğukan Özkan, Sherel Floranus, Bahadır Öztürk, Eren Albayrak, Nuri Şahin, Haji wright, Deni Milosevic, Ersin Zehir, Erkan Eyibil, Gökdeniz Bayrakdar oturdu.

Nuri Şahin, geçen hafta Yukeatel Kayserispor'a karşı 2-0 kaybettikleri karşılaşmanın ilk 11'in de yer alan Bahadır Öztürk'ü yedeğe çekti. Bu oyuncu ile geçen haftaki mücadelede 11'de yer alan kart cezalısı Amilton'un yerine Naldo ile Ghacha'yı görevlendirdi.

Antalyasporlu futbolcular, seremoni için sahaya "Bi hareketine bakar hayat" pankartıyla çıktı.

Maç öncesi MKE Ankaragücü Kulübü eski başkanlarından Cemal Aydın'ın için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Öte yandan her iki takımın 19 yaş altı takımlarının sağanak altında gerçekleşen lig maçı 1-1 sona erdi.