Fraport TAV Antalyaspor, PFDK'ye sevk edildi
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Fraport TAV Antalyaspor, PFDK'ye sevk edildi

30.12.2020 17:05 | Son Güncelleme: 30.12.2020 17:08
Fraport TAV Antalyaspor, PFDK'ye sevk edildi

? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fraport TAV Antalyaspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fraport TAV Antalyaspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Fraport TAV Antalyaspor'un, Süper Lig'in 15. haftasında dün Atakaş Hatayspor'u ağırladığı maçta, "6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" gerekçesiyle nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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