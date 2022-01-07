Fraport TAV Antalyaspor, PFDK'ya sevk edildi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fraport TAV Antalyaspor, PFDK'ya sevk edildi

Fraport TAV Antalyaspor, PFDK'ya sevk edildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fraport TAV Antalyaspor, Katar'ın başkenti Doha'da Beşiktaş ile oynanan Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratlar' nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Fraport TAV Antalyaspor, Katar'ın başkenti Doha'da Beşiktaş ile oynanan Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratlar' nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce alınan karar şöyle:  "FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü'nün 05.01.2022 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.- FRAPORT TAV ANTALYASPOR Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."


Tam 12 isim koronaya yakalandı! Futbolda gözler TFF'ye çevrildi

Tam 12 isim koronaya yakalandı! Futbolda gözler TFF'ye çevrildi

 Göztepe'den transfer atağı! Belçikalı yıldızla görüşmeler başladı

Göztepe'den transfer atağı! Belçikalı yıldızla görüşmeler başladı

 Beşiktaş, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan Turkcell Süper Kupa maçında Fraport TAV Antalyaspor'a penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak...

Beşiktaş, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan Turkcell Süper Kupa maçında Fraport TAV Antalyaspor'a penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak...

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title