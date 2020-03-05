Fraport TAV Antalyaspor, PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fraport TAV Antalyaspor'un Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fraport TAV Antalyaspor'un Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.
TFF Hukuk Müşavirliği'nin 5 Mart 2020 tarihli disiplin sevkleri açıklandı. Yapılan açıklamada Fraport TAV Antalyaspor'un, Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yaşanan saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği kaydedildi.
Kaynak: DHA