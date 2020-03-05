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Fraport TAV Antalyaspor, PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fraport TAV Antalyaspor'un Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

05.03.2020 17:36 | Son Güncelleme: 05.03.2020 17:36
Fraport TAV Antalyaspor, PFDK'ya sevk edildi

(TFF) Hukuk Müşavirliği, Fraport TAV Antalyaspor'un 'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

TFF Hukuk Müşavirliği'nin 5 Mart 2020 tarihli disiplin sevkleri açıklandı. Yapılan açıklamada Fraport TAV Antalyaspor'un, Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yaşanan saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği kaydedildi.


Kaynak: DHA

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