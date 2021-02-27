Fraport-TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir FK Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?
Süper Lig'de 27. haftanın maçları devam ediyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Fraport-TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir FK maçıdır. Peki Fraport-TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?
Süper Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi Fraport-TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir FK maçıdır. Peki Fraport-TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir FKmaçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Fraport-TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir FK maçı 27 Şubat Cumartesi günü (bugün) saat 16:00 'da başlayacaktır.
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?
Fraport-TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir FK maçı Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında yayınlanacaktır.
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Antalya Stadyumu, Antalya'da oynanacak.
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?
FIRAT AYDINUS(Hakem)
SÜLEYMAN ÖZAY(1. Yardımcı Hakem)
CANDAŞ ELBİL(2. Yardımcı Hakem)
MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ(Dördüncü Hakem)
SÜLEYMAN ABAY(Gözlemci)
HAKAN BAŞESGİOĞLU(Temsilci)
ADNAN KARAYEL(Temsilci)
ZEKERİYA HANÇER(Temsilci)