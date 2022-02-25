Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Adana Demirspor, evinde Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Alfons Groenendijk açıklamalarda bulundu.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella yaptığı açıklamada, "Aslında verdiğimiz mücadele ve performanstan dolayı çok mutluyum. Oyuncularımız sonuna kadar maçı kazanmaya çalıştı. Çok dengeli bir takıma karşı oynadık. Çokta olgun oynadığımız bir maç olduğunu söyleyebilirim. Son 20 dakika da iki forvetle zorladığımızda maçı çok riske girmemiştik. Her maçı kazanmak istiyoruz ama kazanamadığımızda da kaybetmemek çok önemli. Rakibimiz berabere kaldığı için çok mutluydu. Bu da demek oluyor ki artık rakipler Adana Demirspor'dan korkuyor. Bu tarz maçlarda anlık skor değişebilecek maçlar. Üzülmemiz lazım" dedi.

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Alfons Groenendijk ise açıklamasında, "Bu skordan memnun olmak için sebeplerimiz var. Buraya gelen takımlar çok zor puan kazanıyor. Rakibe çok şans vermedik. Ödevimize iyi çalıştık diyebiliriz. Son 6-7 maça bakacak olursak 1 gol yemiş bir Antalyaspor var. Son pas ve tercihlerle 3 puana ulaşabiliriz. Alınan 1 puanın da önemi çok büyük. Tehlikeli bölgeden 1 adım daha uzaklaşmış olduk. Çok zorlu bir haftaya gidiyoruz. Çok iyi toparlanma ve hazırlanma süreci içerisine giriyoruz" diye konuştu.