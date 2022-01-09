Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Göztepe, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro ile Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe'ye 4-0 kaybeden Fraport Tav Antalyaspor'un teknik sorumlusu Alfons Groenendijk kötü bir yenilgi aldıklarını söyledi. Groenendijk, "Göztepe'yi tebrik ediyorum. Daha iyi ve daha güçlü takımdı bugün. Tüm topları kazandılar. Hava topları olsun, ikili mücadeleler olsun tüm istatistikler onların lehineydi. Maalesef biz bu duruşu sergileyemedik. Katar'dan üzücü bir mağlubiyetle ayrıldık. Yorucu bir haftaydı ama bu mücadele etmeyi engellememeliydi. Çok basit goller yedik. Ne olursa olsun mücadeleden düşmemeliydik, reaksiyon vermeliydik. Yaptığımız değişikliklerden de verim alamadık. Önümüzdeki haftalarda daha sıkı bir görüntü vermeliyiz. Yarından itibaren ayağa kalkarak Fenerbahçe maçına hazırlanacağız. Fenerbahçe maçını kazanıp yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyoruz" dedi.

Transfer çalışmaları hakkında da bilgilendirmelerde bulunan Maestro, "Ara çok kısaydı. 3 gün izin yapabildik. 8 gün hazırlık sürecimiz oldu. Çok detaylı çalışmalar yaptık. Bu güzel galibiyet bize çok iyi geldi. Bu hazırlığımızın galibiyette payı oldu. Ben mevcut kadromuza inanıyorum. Bu arkadaşlarımızla ligde kalacağımıza inanıyorum. Yeni arkadaşlarımız da gelirse bize güç katar. Şu an aramıza 3 oyuncu katıldı. Başkanımız ve transfer komitesine teşekkür ediyorum. Aramızdan ayrılanlar da olabilir, bu sürpriz olarak değerlendirilmemeli" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Spor Haberleri

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