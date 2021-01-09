Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

09.01.2021 18:45 | Son Güncelleme: 09.01.2021 18:49
Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

Süper Lig'in 18'inci haftasında Göztepe'nin evinde Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından iki takımın teknik adamları karşılaşmayı değerlendirdi.

Süper Lig'in 18'inci haftasında Göztepe'nin evinde Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından iki takımın teknik adamları karşılaşmayı değerlendirdi.

Göztepe'nin teknik sorumlusu Ersan Parlatan, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında Antalyaspor'u tebrik ederek, müsabakanın bekledikleri gibi geçtiğini söyledi.

ERSAN PARLATAN: KATI DEFANSI AŞMAKTA SORUN YAŞADIKRakiplerinin birinci bölgede bekleyerek etkili olmaya çalışan bir takım olduğunu kaydeden Parlatan, Antalyaspor'a ilk yarıda fazla pozisyon vermediklerini, topa sahip olmalarına rağmen fazla pozisyon da üretemediklerini ifade etti. Parlatan, ilk yarının son dakikasında oluşan karambolde gol bulamamalarının maçın kırılma anı olduğunu belirterek, "Katı defansı aşmakta sorun yaşadık, elimizden geleni yaptık. Gol atabileceğimiz pozisyondan sonra kalemizde gol gördük. 3 puan almak istiyorduk, sonuçtan üzgünüz" diye konuştu.ERSUN YANAL: BİZ BUGÜN YENMEYE OYNADIKFraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ise bugün kazanmalarında oyuncularının disiplininin ve sabrının etkili olduğunu söyledi.

Her maçın kendine göre senaryosunun olduğunu kaydeden Yanal, "Bazen top sizde olur bazen topu rakibe verirsiniz, bazen kafa kafaya, bazen ayak ayağa oynarsınız. Biz bugün yenmeye oynadık, nasıl oynadığınız önemli değil. Uzun süredir deplasmanda kazanamıyorduk, oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Korkmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Fuat Oktay Ziya Selçuk Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Oğuzhan Koç Hande Erçel Şeyma Subaşı Gonca Vuslateri
Spor Mesut Özil Metin Oktay Ersun Yanal Sergen Yalçın Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Türk Ocak Kaza Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.1.2021 18:52:07. #1.14#
title