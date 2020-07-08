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Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

Süper Lig'in 31'inci haftasında sahasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir, berabere kaldıkları için üzgün olduklarını, kalan üç maçı en iyi şekilde bitirmek istediklerini söyledi.

Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından
08.07.2020 21:46 | Son Güncelleme: 08.07.2020 22:04

Süper Lig'in 31'inci haftasında sahasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir, berabere kaldıkları için üzgün olduklarını, kalan üç maçı en iyi şekilde bitirmek istediklerini söyledi.

Oyunun istedikleri seviyede olmadığını belirten Hüseyin Çimşir, "Lige verilen aradan sonra sahalarında oynadığımız iki müsabakanın oyun başlangıçları ve gidişatı istediğimiz seviyede olmadı. Rakibin orta sahadaki dirençli oyununa cevap veremedik. Zaman zaman sıkıntılar oldu. Penaltı ile geriye düştük, iki penaltı ile öne geçtik. Oyunun belli bölümlerinde rakibin direncini kıramadık, oyuna ortak ettik. Rakibi oyun dışına atamadık. 3 maç kaldı, en iyi şekilde bu maçları bitirip sonrasıyla alakalı hep beraber değerlendirme yaparız" dedi.

TAMER TUNA: OYUNCULARIN ELİNDE OLAN FARKLI ŞEYLER, SAHAYA OYUN GÜCÜ OLARAK YANSIMAYABİLİYORKonuşmasına Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından alınan yabancı kuralını değerlendirerek başlayan Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna ise şöyle konuştu: "Türk futbolu adına nasıl faydalı olabilir, yerli yabancı katkı mı sağladı, zarar verdi mi diye yabancı kuralı hep tartışma oldu. Yabancı sayısının azaltılması, yerli oyuncu kalitesini noktasında bunu avantaj olarak çok kullandık. Birçok oyuncunun fark edilmesi sağlandı. Zeki'nin, Çağlar'ın, transfer olan tüm oyuncuların bu anlamda eğer olmasaydı PTT 1'inci Lig'den yurt dışına çıkıp oynama avantajını kullanmayacaklardı. Bir gerçek var ki sahada bugün bizde olduğu gibi zaman zaman 6-7 yerli oyuncuyla maçlara çıkabildik. Bu sayının fazla olması lazım ama bu sürecin altyapının iyi oluş sistemiyle ilerlemesi lazım. Trabzonspor bu konuda çok iyi. Bizim de Antalyaspor olarak çalışmalarımız var. Bu anlamda altyapıya büyük yatırımlar yapıldı. Umarım karşılığı iyi olacaktır. Ben pozitif ve olumlu buluyorum.""OYUN KÜLTÜRÜMÜZÜ, FELSEFEMİZİ SAHAYA YANSITABİLDİK"

Trabzonspor'un içinde bulunduğu durumun üzerindeki baskının farkında olduklarını kaydeden Tuna, "Öne geçtiği maçlarda bu kadar puan kaybı yaşamıştı. Bugüne kadar 22'ydi bugün 24'e çıktı. Bunda büyük etkisi olduğunu düşünebiliriz. Biz çok eksik oyuncu ile oynadık. 9 tane sakat, cezalı ve riske etmek istemediğimiz oyunculardan yoksun geldik. 16 kişilik kadromuzda 2 tane kalecimiz vardı. Oyuncularımın isimleri değişse de oyun kültürümüzü, felsefemizi sahaya yansıtabildik. Bunun da sonucu beraberlik oldu. Çünkü ikinci yarı ligde kalabilen ve seneye de Süper Lig'de olabilen bir Antalyaspor olsun diye çok mücadele verdik. Bugün de onun karşılığıydı. Çünkü oynayan, oynamayan çalışkan bir grupla bu seviyeye gelmiştik. İnşallah kalan 3 maçta da bu puanı yukarılara çekebiliriz. Trabzonspor'a başarılar diliyorum. Büyük camia. Oyunculuk dönemimde burada kaldığım süre yaşadığım en güzel 2 seneydi ama maalesef bazen oyuncuların elinde olan farklı şeyler, sahaya oyun gücü olarak yansımayabiliyor. Trabzonspor, bugün bunu sahaya yansıtamadı, biz çok olumlu şekilde yansıtabildik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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