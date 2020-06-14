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Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

Sergen Yalçın: Artık kiminle devam edeceğimizin planını yapacağızTamer Tuna: Kazanarak ayrılmak güzelAli DANAŞ - Beşiktaş, 3 aylık aradan sonra yeniden başlayan Süper Lig'in 27'nci haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından
14.06.2020 00:01 | Son Güncelleme: 14.06.2020 00:01

Sergen Yalçın: Artık kiminle devam edeceğimizin planını yapacağız

Tamer Tuna: Kazanarak ayrılmak güzel

Ali DANAŞ -

Beşiktaş, 3 aylık aradan sonra yeniden başlayan Süper Lig'in 27'nci haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ilk yarıda çıkan kadrodan bazı oyuncuların performansının hayal kırıklığı olduğunu belirtti ve ikinci yarıda maçı çeviremediklerini söyledi.Yalçın, şunları söyledi;"Öncelikle Antalyaspor'u kazandığı için tebrik ediyorum. Zor bir iki devre oldu. İlk 45 dakika bizim için tamamen çöp niteliğindeydi. Hiçbir şey yapmadık, konsantre olmakta zorlandık. Uzun bir aradan sonra böyle bir oyun beklemiyorduk ama bazı maçlarda olabiliyor. Oyunu çevirmek için hamleler yaptık. İkinci yarıda birçok pozisyon yakaladığımız bir oyun oldu. Çevirebilirdik, beraberliği kurtarabilirdik ama fırsatları kullanamadık ve mağlup ayrıldık. Beklemediğimiz bir sonuçtu. Beklenti içinde olduğumuz oyuncuların ilk yarıda ortaya koydukları performans kendi kimliklerinden çok uzaktı. Biz de en azından önümüzdeki sezonun oyun anlayışını çözmeye başladık. Kiminle devam edeceğimizin planını yapacağız. İstatistikler tabii ki önemli ama ben çok bakmıyorum. Futbol skor oyunudur ve maçı kaybettiysen tabelaya bakarsın. Rakibe verdiğimiz rahatlığı ortadan kaldırmalıyız. Bundan önceki dönemde böyle bir sıkıntımız yoktu. Yurt dışına gidip gelen oyuncuları hazırlamakta zorlandık. Umarım bundan sonraki maçlarda bunları toparlarız.""GÜVEN YALÇIN BEKLENTİNİN ÇOK UZAĞINDA"Güven Yalçın'ın beklentinin çok uzağında kaldığını ifade eden Sergen Yalçın, "Güven Yalçın çok genç bir arkadaşımız ve güvendiğimiz yetenekli bir oyuncu. Bugün onu kullandık ama maalesef beklentinin uzağındaydı. Bizim gibi camialarda oynayan santrforların çok iyi işler yapması lazım. Topu tutması, servis yapması lazım. Güven için bugün işler iyi gitmedi" ifadelerini kullandı."BİZDE ŞANS YOKTU"Maçtaki şansızlığa da değinen teknik adam, "Taraftar olsaydı oyuncular daha çok konsantre olurdu. Ancak bugün taraftarsız da çok fark etmedi. Bugün çok fazla pozisyona girdik, bunları çevirebilirdik. Yediğimiz gollerde şanssızdık. Birinin ayağına çarpıp arka direğe gitti. Bizde bu şans yoktu" diye konuştu."ERSİN'LE RIDVAN İYİ YERLERE GELECEK"Sergen Yalçın, genç oyuncular Ersin ve Rıdvan'ın oyununu da, "Ersin bana göre güven veren iyi bir görüntü sergiledi. Yediği gollerde hatası yoktu. Rıdvan çok genç, çabuk ve cesaretli bir oyuncu. Önümüzdeki haftalarda Ersin'le Rıdvan'ın iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. İkisinin de performansından memnunum" sözleriyle değerlendirdi.TAMER TUNA: KAZANARAK AYRILMAK GÜZEL

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna ise, "Bu süreçten sonra hem adaptasyon, hem de konsantrasyon adına oyuncuları hazırlamak, o tempoyu korumak, içinde bulunduğumuz süreci duygusal ve zihinsel anlamda hazır çıkarmak kolay olmuyor. Bizim için önemli olan bu süreci geçirip galibiyetle başlamaktı. 8 maçlık yenilmezlik serimiz var. İlk yarıda içinde bulunduğumuz durumun ardından ikinci yarıdaki tablo bizim adımıza güzel. Bugün Beşiktaş'ın zaaf yönlerini kullandık. İki kanat oyuncumuz ve Podolski ile öne geçeceğimizi biliyorduk. İkinci golden önce Beşiktaş'ın pozisyon bulduğu bir görüntü vardı. İlk yarıda başka pozisyon vermedik. Ofansif olarak iyi oyuncularımız var. Takım savunmasını iyi kullanmak zorundaydık. İkinci yarıda pozisyon versek de kazanarak ayrılmak güzel. Ülkemizde çok önemli fedakarlıklar var. Beşikteki bebekten yaşlılarımıza kadar herkese, sağlık çalışanlarımıza, emniyet çalışanlarımıza, herkese çok teşekkür ediyoruz. Değişim başladı, hayat normale yavaş yavaş dönüyor. Taraftarsız oyun da bunun bir parçası. Onlarla buluşmak adına da bugün bir adım oldu. Başlangıç güzel, inşallah sonu da güzel olur" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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