Fraport TAV Antalyaspor maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaştı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor mücadele etti. Medical Park Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayan karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çaldı. Ligde lider durumda yer alan Trabzonspor, başarılı geçirdiği sezonu 2 kupayla birden tamamlamak hedefiyle sahaya çıktı. Süper Lig'de sezonun tek mağlubiyetini yaşadığı rakibi karşısında geçit vermek istemeyen bordo mavililer, 37 yıl sonra hem Lig Kupası hem Türkiye Kupası'nı kazanarak çifte mutluluk yaşamak istiyor. 2021-22 sezonunda Trabzonspor'u mağlup eden tek takım olan Fraport TAV Antalyaspor da, Türkiye Kupası'nı ilk kez kazanarak müzesine götürmek için mücadele ediyor. Ziraat Türkiye Kupası için bugüne kadar 7 kez karşılaşan rakipler, 9 yıl aradan sonra bir kez daha kupa için yeşil sahada yarışıyor.