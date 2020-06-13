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Fraport TAV Antalyaspor maçından notlar

Sergen Yalçın'ın tercihi Ersin DestanoğluDorukhan kadroya alınmadı6 futbolcu sarı kart sınırında Futbolcular 'Bırakmam seni' tişörtüyle ısınmaya çıktıAli DANAŞ - Beşiktaş, koronavirüs sebebiyle yaklaşık 3 ay ara verilen Süper Lig'e Fraport TAV Antalyaspor maçıyla tekrar start verdi.

Fraport TAV Antalyaspor maçından notlar
13.06.2020 21:00 | Son Güncelleme: 13.06.2020 21:04

Sergen Yalçın'ın tercihi Ersin Destanoğlu

Dorukhan kadroya alınmadı

6 futbolcu sarı kart sınırında Futbolcular 'Bırakmam seni' tişörtüyle ısınmaya çıktı

Ali DANAŞ -

Beşiktaş, koronavirüs sebebiyle yaklaşık 3 ay ara verilen Süper Lig'e Fraport TAV Antalyaspor maçıyla tekrar start verdi. Karşılaşma virüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynandı.SERGEN YALÇIN'IN TERCİHİ ERSİN DESTANOĞLUBeşiktaş'ta Loris Karius lige verilen arada parasının ödenmediğini gerekçe göstererek sözleşmesini fesih etmişti. Alman kalecinin ayrılmasıyla, siyah beyazlıların kalesi ligin son 8 haftasında 19 yaşındaki altyapıdan yetişen Ersin Destanoğlu ile 4 sezondur yedek bekleyen 22 yaşındaki Utku Yuvakuran'a emanet. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın hangi kaleciyi seçeceği merakla beklenirken tecrübeli teknik adam tercihini Ersin Destanoğlu'ndan yana kullandı ve Ersin, A Takım seviyesindeki ilk resmi maçına Antalyaspor karşılaşmasıyla çıktı.SOLBEKTE RIDVAN SANTRFORDA GÜVEN YALÇINTeknik direktör Sergen Yalçın, Ersin'in haricinde altyapıdan yetişen bir oyuncuya daha şans verdi.Siyah beyazlıların altyapısından yetişen 19 yaşındaki Rıdvan Yılmaz, Caner Erkin'in yerine sol bekte tercih edildi. 2001 doğumlu Rıdvan, bu sezon Türkiye Kupası'nda Erzincanspor ve Süper Lig'de de Göztepe karşılaşmalarında forma giymişti.Sergen Yalçın defansın geri kalanında ise Gökhan Gönül, Vida ve Ruiz'e görev verdi. Orta ikiliyi yine Elneny ve Atiba'dan oluşturan Yalçın, hücum hattında N'Koudou 'yu riske etmedi ve santrfor arkasını Diaby, Boateng ve Boyd'tan oluşturdu.Tecrübeli teknik adam cezalı olan Burak Yılmaz'ın yerine de Güven Yalçın'ı oynattı.Beşiktaş'ın Antalyaspor karşısındaki onbiri Ersin-Gökhan-Vida-Ruiz-Rıdvan-Elneny-Atiba Diaby-Boateng-Boyd-Güven Yalçın şeklinde oldu.Antalyaspor'un onbiri ise Boffin-Nazım-Veysel-Celutska-Kudryasov-Hakan-Amilton-Fredy-Sinan-Podplski-Jahovic'ten oluştu.DORUKHAN VE DOUGLAS KADROYA ALINMADIBeşiktaş'ta 6 Ekim 2019'da oynanan Süper Lig karşılaşmasında sakatlanan ve ameliyat olan Dorukhan Toköz, uzun süren sakatlığını atlatmış ve 2 haftadır takım idmanlarına dahil olmuştu. Antrenmanlarda son derece hırslı ve istekli bir görüntü çizen Dorukhan, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından riske edilmedi ve maç kadrosuna alınmadı. Maç kadrosuna alınmayan bir diğer futbolcu ise yine uzun süreli sakatlık yaşayan ve yeni iyileşen Douglas oldu.Milli golcü Burak Yılmaz ise son oynanan Galatasaray maçında gördüğü kartla cezalı duruma düştüğü için Antalyaspor maçında oynayamadı.6 FUTBOLCU SARI KART SINIRINDABeşiktaş'ta Antalyaspor karşısında Lens, Atiba, Caner, N'Koudou, Umut Nayir ve Tyler Boyd 3 sarı kart ile ceza sınırında yer alıyor.Bu futbolculardan sadece Atiba ve Boyd onbirde sahaya çıkarken Lens, N'Koudou, Umut ve Caner yedek kulübesinde görev bekledi.FUTBOLCULAR 'BIRAKMAM SENİ' TİŞÖRTÜYLE ISINMAYA ÇIKTIBeşiktaşlı futbolcular maç öncesi ısınmaya dün başlatılan yardım kampanyasının tişörtleriyle çıktı.

Başkan Ahmet Nur Çebi tarafından dün başlatılan kampanyada bir SMS bedeli 20 TL ve iki günde 160 binin üzerinde katılım gerçekleşti.


Kaynak: DHA

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