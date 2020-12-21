Fraport TAV Antalyaspor - HES Kablo Kayserispor maçının ardından

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 13. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yendikleri maçta iyi futbolla üç puana ulaştıklarını söyledi.

Yanal, Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyunun büyük bölümünde futbolcuların performansından memnun olduğunu belirtti.

Ligde bundan sonra da pozitif oyun için çaba sarf edeceklerini vurgulayan Yanal, "İstediği oyunu oynayıp sonuca giden bir takım. Ne çalıştıysak oyuncularımın bugün sahadaki isteğini çok beğendim. İyi bir futbol. Bu futbolu tekrarlamak amacımız." dedi.

Yanal, ikinci yarı Kayserisporlu futbolcuların coştuğu, heyecanlandığı ve yükseldiği dakikalarda oyunun kontrolünün rakibe geçmesinin eleştirebileceği tek nokta olarak nitelendirdi.

Tecrübeli teknik adam, üç puan kazanan futbolcularını mücadelelerinden dolayı kutladı.

Aybaba: "Futbol doğru oynansın, herkes hak ettiğini alsın"

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Antalya deplasmanındaki ilk yarı mücadelesini kendileri açısından "çok kötü" olarak değerlendirdi.

Takımlarındaki kazanma arzusunun üst düzeyde olduğunu anlatan Aybaba, ancak bunun için doğru yaptıklarından uzaklaşmamaları gerektiğini dile getirdi.

Aybaba, Antalyaspor'a yenilmelerindeki en büyük etkenin pozisyon hataları da olduğunu ifade etti.

Üç maçtır hakem hatalarıyla karşılaştıklarını ve Antalyaspor mücadelesinin ikinci yarıdaki pozisyonlarına iyi bakılması gerektiğini savunan Aybaba, şunları kaydetti:

"Biz o pozisyonlarda bir şey göremedik. Biz adalet istiyoruz. Futbol doğru oynansın, herkes hak ettiğini alsın istiyoruz. Bu nedenle bunları iyi irdeleyip, doğru bakıp, hakem arkadaşları da doğru yönlendirmek lazım. Çok emek var arkadaşlar. Pandemi süresince testler, uçaklar, gidiyoruz, geliyoruz. Bir sürü emek veriyoruz. Karşı takımlarda aynı emeği veriyor. Büyük mücadele veriyoruz. Bu kadar basit olmamalı."

Kaynak: Anadolu Ajansı