Fraport-Tav Antalyaspor - Hes Kablo Kayserispor Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?
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Fraport-Tav Antalyaspor - Hes Kablo Kayserispor Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?

21.12.2020 11:21 | Son Güncelleme: 21.12.2020 11:24
Fraport-Tav Antalyaspor - Hes Kablo Kayserispor Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?

Süper Lig'de 13. haftanın maçları devam ediyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Fraport-Tav Antalyaspor - Hes Kablo Kayserispor maçıdır. Peki Fraport-Tav Antalyaspor - Hes Kablo Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?

Süper Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi Fraport-Tav Antalyaspor - Hes Kablo Kayserispor maçıdır. Peki Fraport-Tav Antalyaspor - Hes Kablo Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?

ANTALYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Fraport-Tav Antalyaspor - Hes Kablo Kayserispor maçı 21 Aralık Pazartesi günü (bu akşam) saat 19:00 'da başlayacaktır.

ANTALYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?

Fraport-Tav Antalyaspor - Hes Kablo Kayserispor maçı Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 kanallarında yayınlanacaktır.

ANTALYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Antalya Stadyumu, Antalya'da oynanacak.

ANTALYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?

ÜMİT ÖZTÜRK(Hakem)

ESAT SANCAKTAR(1. Yardımcı Hakem)

OSMAN GÖKHAN BİLİR(2. Yardımcı Hakem)

MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ(Dördüncü Hakem)

ÖZGÜR YANKAYA(VAR)

ÇAĞDAŞ ALTAY(AVAR)

MUHİTTİN BOŞAT(Gözlemci)

MUSTAFA SARAL(Temsilci)

ADNAN KARAYEL(Temsilci)

DURMUŞ CANSEVER(Temsilci)

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