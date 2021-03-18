Fraport TAV Antalyaspor, gol yemeden finalde
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Fraport TAV Antalyaspor, gol yemeden finalde

18.03.2021 10:20 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:24
Fraport TAV Antalyaspor, gol yemeden finalde

Ziraat Türkiye Kupası'nda 21 yıl sonra finale yükselme başarısını gösteren Fraport TAV Antalyaspor, kupada oynadığı hiçbir maçta kalesinde gol görmedi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 21 yıl sonra finale yükselme başarısını gösteren Fraport TAV Antalyaspor, kupada oynadığı hiçbir maçta kalesinde gol görmedi. Kırmızı beyazlı takım, kupada oynadığı 5 maçın tamamını da kazandı.

Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında dün gece sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek, 21 yıl sonra finale yükselme başarısı gösterdi. Kırmızı beyazlı takım 55 yıllık kulüp tarihinde ikinci kez finale yükselirken, bu sene kupada oynadığı 5 maçın tamamını kazandı.

2'NCİ KEZ FİNALKırmızı beyazlı takım, 1999-2000 sezonunda Diyarbakır'da, Galatasaray ile kupada finalde karşılaştı. Antalyaspor, Diyarbakır'da oynanan ve normal süresi 2-2 biten maçın uzatma dakikalarında yediği gollerle Galatasaray'a 5-3 kaybedince kupaya uzanamamıştı. Akdeniz takımı, 21 yıl sonra bu sezon final şansı yakalarken rakibi ise Beşiktaş oldu. Kırmızı beyazlıların tek hedefi finalde siyah beyazlıları yenerek tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürmek.KUPADA GOL YEMEDEN FİNALEFraport TAV Antalyaspor, kupada oynadığı maçlarda rakiplerine kalesini kapattı. Akdeniz temsilcisi kupada oynadığı 5 maçın tamamını kazandı. Antalyaspor, 4'üncü turda Pendikspor'u 2-0, 5'inci turda Boluspor'u 1-0, son 16 turunda Bursaspor'u 3-0, çeyrek finalde DG Sivasspor'u 1-0 ve yarı final maçında Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenmeyi başardı.ÇETİN: KUPAYI ÇOK İSTİYORUZ

Maçtan önce yaşanan dostluğun maç içerisinde de sürdüğünü kaydeden Fraport TAV Antalyaspor Basın Sözcüsü Aziz Çetin, "Bu maçta biz iyiydik. Kupayı çok istiyoruz. Bizim bir sloganımız var, 'Var bir hayalimiz' diye. İnşallah kupayı alarak Avrupa'ya da gideceğiz. Türkiye Kupası'nda gol yemeyen tek takımız. Beşiktaş ile oynayacağımız finali de kazanarak kupayı almak istiyoruz" dedi.

Fraport TAV Antalyaspor, gol yemeden finalde
Fraport TAV Antalyaspor, gol yemeden finalde
Fraport TAV Antalyaspor, gol yemeden finalde
Fraport TAV Antalyaspor, gol yemeden finalde
Fraport TAV Antalyaspor, gol yemeden finalde

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN

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