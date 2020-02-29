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Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe maçının ardından - Recep Karatepe

Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe maçının ardından Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Recep Karatepe'nin basın toplantısı ANTALYA - Süper Lig'de 24. hafta maçında Fraport TAV Antalyaspor ile Fenerbahçe 2-2 berabere kaldı.

29.02.2020 23:33 | Son Güncelleme: 29.02.2020 23:35
Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe maçının ardından - Recep Karatepe

Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe maçının ardından

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Recep 'nin basın toplantısı ANTALYA - Süper Lig'de 24. hafta maçında Fraport TAV Antalyaspor ile Fenerbahçe 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Recep Karatepe, maçın ardından basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe maçının ardından - Recep Karatepe
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