Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe maçının ardından - Recep Karatepe
Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe maçının ardından Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Recep Karatepe'nin basın toplantısı ANTALYA - Süper Lig'de 24. hafta maçında Fraport TAV Antalyaspor ile Fenerbahçe 2-2 berabere kaldı.
29.02.2020 23:33 | Son Güncelleme: 29.02.2020 23:35
Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe maçının ardından
Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Recep Karatepe'nin basın toplantısı ANTALYA - Süper Lig'de 24. hafta maçında Fraport TAV Antalyaspor ile Fenerbahçe 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Recep Karatepe, maçın ardından basın toplantısı düzenledi.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe maçının ardından - Recep Karatepe
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