Fraport-Tav Antalyaspor - Fatih Karagümrük Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?
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Fraport-Tav Antalyaspor - Fatih Karagümrük Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?

06.01.2021 11:33 | Son Güncelleme: 06.01.2021 11:37
Fraport-Tav Antalyaspor - Fatih Karagümrük Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?

Süper Lig'de 17. haftanın maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Fraport-Tav Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçıdır. Peki Fraport-Tav Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?

Süper Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi Fraport-Tav Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçıdır. Peki Fraport-Tav Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?

ANTALYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Fraport-Tav Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçı 6 Ocak Çarşamba günü (bu akşam) saat 19:00 'da başlayacaktır.

ANTALYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?

Fraport-Tav Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçı Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 kanallarında yayınlanacaktır.

ANTALYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Antalya Stadyumu, Antalya'da oynanacak.

ANTALYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?

HÜSEYİN GÖÇEK(Hakem)

KEREM ERSOY(1. Yardımcı Hakem)

DENİZ CANER ÖZARAL(2. Yardımcı Hakem)

EMRE MALOK(Dördüncü Hakem)

FIRAT AYDINUS(VAR)

ERKAN ENGİN(AVAR)

SEBAHATTİN ŞAHİN(Gözlemci)

ERSEL KILIÇ(Temsilci)

MUSTAFA SİNAN BOZ(Temsilci)

ERCAN OKUR(Temsilci)

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