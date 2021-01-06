Fraport-Tav Antalyaspor - Fatih Karagümrük Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?

Süper Lig'de 17. haftanın maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Fraport-Tav Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçıdır. Peki Fraport-Tav Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?