Fraport TAV Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçının ardından
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Fraport TAV Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçının ardından

06.01.2021 21:39 | Son Güncelleme: 06.01.2021 21:43
Fraport TAV Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçının ardından

Süper Lig'in 17'nci haftasında Fraport TAV Antalyaspor'un Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendiği maçın ardından, iki takımın teknik direktörleri karşılaşmayı değerlendirdi.

Süper Lig'in 17'nci haftasında Fraport TAV Antalyaspor'un Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendiği maçın ardından, iki takımın teknik direktörleri karşılaşmayı değerlendirdi.

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, galibiyete ve iyi oynamaya ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Bunu devam ettirmeye çok ihtiyacımız var. Aldığımız sonuçlar ve gidişattan çok memnun değildim. Bunu futbolcularımızla da paylaşıyordum. İhtiyacımız olan galibiyeti sürdürmek ve bu oyunu geliştirmek, rakiplere kabul ettirmek, daha iyi oynamak bundan sonraki süreçte de buna ihtiyacımız var. Takım olarak ortaya koyduğumuz bu mücadelenin üzerine çıkabilir miyiz, evet çıkabiliriz. Gelecek oyuncularla birlikte bunun mücadelesini yapabiliriz. Onların gelmesini beklerken de yüksek mücadele eden bir futbolcu grubuyla karşılamak istiyoruz. Kritik bir galibiyetti. Oyuncularımı oyun içerisindeki disiplinlerinden, oyuna tutulmalarından memnum" dedi.

KARAGÜMRÜK HOCASI TEK CÜMLE KURDU

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel ise bugün sahada 3-1 yenildiklerini söyleyerek teşekkür etti.

Fraport TAV Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçının ardından
Fraport TAV Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçının ardından
Fraport TAV Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçının ardından
Fraport TAV Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçının ardından
Fraport TAV Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçının ardından
Fraport TAV Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçının ardından
Fraport TAV Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçının ardından
Fraport TAV Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçının ardından

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman EKİN

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