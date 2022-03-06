Fraport TAV Antalyaspor – Demir Grup Sivasspor maçının ardından

-Groenendijk: Çok önemli bir galibiyet elde ettik

-Çalımbay: Antalyaspor ne kadar defans oyuncusu varsa oyuna aldı

Adem AKALAN/ANTALYA, - FRAPORT TAV Antalyaspor Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında sahasında DemirGrup Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Maç sonunda Fraport TAV Antalyaspor teknik sorumlusu Alfons Groenendijk ile DemirGrup Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay açıklamada bulundu.

Rıza Çalımbay, mücadele sonrası, "Biz ilk yarıda istediğimiz gibi oynayamadık. Antalyaspor da iyi oynamadı. Maalesef frikikten yediğimiz golle devreyi kapattık. İkinci yarıya hem oyuncu hem taktik değişikliği olsun çok iyi başladık. Antalyaspor'u sahasından çıkarmadık. Bir sürü pozisyonlar yakaladık. Son pasları maalesef değerlendiremedik. Antalyaspor son 10 dakika elinde ne kadar defans oyuncusu varsa oyuna aldı. Biz her türlü girişimi yaptık. Riske de girdik ama gol atamadık. Bizim için hakikaten üzücü bir mağlubiyet. Belki de rahat kazanacağımız bir maçtı ama olmadı. Bundan önce nasıl gol atamayıp kaybettiysek yine bunlardan bir tanesi oldu" dedi.