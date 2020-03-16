SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor: 1-0 - Spor
Hakan Özmert, Antalyaspor, Sinan Gümüş, Podolski, Spor

Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor: 1-0

STAT: AntalyaHAKEMLER: Özgür Yankaya, Mehmet Cem Hanoğlu, Kamil ÇetinFRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin - Kudriashov, Celustka, Veysel Sarı, Nazım Sangare, Fredy, Hakan Özmert, Sinan Gümüş (Dk.87 Doğukan Sinik), Jahovic, Podolski (Dk.

16.03.2020 22:07 | Son Güncelleme: 16.03.2020 22:07
Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor: 1-0

STAT: Antalya

HAKEMLER: Özgür Yankaya, Mehmet Cem Hanoğlu, Kamil Çetin

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin - Kudriashov, Celustka, Veysel Sarı, Nazım Sangare, Fredy, Hakan Özmert, Sinan Gümüş (Dk.87 Doğukan Sinik), Jahovic, Podolski (Dk. 90+4 Ndinga), AmiltonDEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa - Marcelo Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih Aksoy (Dk. 55 Claudemir), Hakan Arslan, Mert Hakan, Yatabare, Emre (Dk. 66 Erdoğan), Yasin (Dk. 74 Kone)GOL: Dk. 81 Veysel Sarı (Fraport TAV Antalyaspor)KIRMIZI KART: Dk. 85 Marcelo Gojano (Demir Grup Sivasspor)SARI KARTLAR: Podolski (Fraport TAV Antalyaspor) - Caner, Emre (Demir Grup Sivasspor)

Süper Lig'de 26'ncı haftanın kapanış maçında Fraport TAV Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yendi.Karşılaşma koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynandı. Her iki takım futbolcuları sahaya, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105'inci Yılı nedeniyle üzerinde 'Dirilişten Kurtuluşa Bir Duruştur Çanakkale' yazılı pankartla çıktı.

7'nci dakikada Hakan Özmert ceza yayı üzerinden sert vurdu. Top sol kale direğine çarparak auta gitti.  11'inci dakikada Hakan Özmert'in sağ kanattan ortasında, ceza alanı içinde Amilton'un vuruşu kale direğinden geri döndü. Dönen topu kaleci Samassa kontrol etti.12'nci dakikada Kurdiashov'un pasında Fatih Aksoy kale önünde Podolski'yi düşürünce hakemÖzgür Yankaya tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR hakemlerinin uyarısını dikkate alan hakem Yankaya, saha kenarındaki ekrandan pozisyonun tekrarını izledikten sonra penaltı kararını iptal etti.20'nci dakikada ceza alanı içinde Emre'nin pasında Yasin'in vuruşu, defansın müdahalesiyle az farkla üstten kornere gitti. 29'uncu dakikada Kudriashov'un pasında ceza alanı içi sol çaprazında Sinan Gümüş'ün şutu kaleci Samassa'dan kornere çıktı.İlk yarı golsüz kapandı.55'inci dakikada Amilton'un pasında ceza alanı içinde topla buluşan Sinan Gümüş'ün vuruşu üstten az farkla auta gitti.71'inci dakikada Antalyaspor sol kanatta Hakan Özmert ile serbest vuruş kullandı. Kale önünde topa gelişine vuran Podolski'nin şutu üstten auta gitti.77'nci dakikada Mert Hakan'ın pasında sağ çaprazda topla buluşan Yatabare, kendi topuyla rakip ceza alanına kadar girdi. Kaleci Boffin ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.78'inci dakikada Erdoğan'ın kullandığı köşe vuruşunda Claudemir'in sert şutu kaleci Boffin'de kaldı.79'uncu dakikada Hakan Özmert'in pasında ceza alanı içinde topla buluşan Podolksi'nin şutunu kaleci Samassa taca tokatladı.81'inci dakikada Sivasspor defans oyuncularının uzaklaştıramadığı topu Kurdiashov ceza alanı içinde kafa ile kale önüne indirdi. Topu önünde bulan Veysel Sarı'nın vuruşu ağlara gitti: 1-0.   85'inci dakikada Kurdiaspov'a sert giren Marcelo Gojano ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.90+2'nci dakikada Amilton'un pasında ceza alanı içinde topla buluşan Fredy'nin vuruşunda kaleci Samassa başarılıydı.

Maçı Fraport TAV Antalyaspor 1-0 kazandı.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs testi pozitif çıkan yeni hastalar var Spor
Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs testi pozitif çıkan yeni hastalar var
Ünlü sunucu, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu Spor
Ünlü sunucu, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu
Koronavirüsün doğduğu kentte rüzgar tersine döndü! Salgında bir ilk Spor
Koronavirüsün doğduğu kentte rüzgar tersine döndü! Salgında bir ilk
Virüs stokçusunun hazin sonu! Ürünler elinde kaldı, zararı çok büyük Spor
Virüs stokçusunun hazin sonu! Ürünler elinde kaldı, zararı çok büyük
Salgın yaz aylarında sona erecek mi? Türk profesör son noktayı koydu Spor
Salgın yaz aylarında sona erecek mi? Türk profesör son noktayı koydu
ABD'de koronavirüsle ilgili sevindiren gelişme! İlk kez denenecek Spor
ABD'de koronavirüsle ilgili sevindiren gelişme! İlk kez denenecek
Bakan Koca'dan karantinadan kaçmaya çalışan vatandaşlarla ilgili açıklama: Bundan sonraki süreçte problem olmayacak
Bakan Koca'dan karantinadan kaçmaya çalışan vatandaşlarla ilgili açıklama: Bundan sonraki süreçte problem...
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, karantinadaki koronavirüs hastalarının sağlık durumlarıyla ilgili bilgi verdi
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, karantinadaki koronavirüs hastalarının sağlık durumlarıyla ilgili bilgi verdi
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu...
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Juventus, Cristano Ronaldo'ya yeni teklif yapacak
Juventus, Cristano Ronaldo'ya yeni teklif yapacak
Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor
Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Piyasalarda koronavirüs depremi! Borsa İstanbul'da kayıplar yüzde 8'i geçti
Piyasalarda koronavirüs depremi! Borsa İstanbul'da kayıplar yüzde 8'i geçti
Almanya'da 1. ve 2. lig, koronavirüs sebebiyle 2 Nisan'a kadar ertelendi
Almanya'da 1. ve 2. lig, koronavirüs sebebiyle 2 Nisan'a kadar ertelendi
UEFA'dan açıklama geldi: Ligler iptal edilirse şampiyonu ülke federasyonu belirler
UEFA'dan açıklama geldi: Ligler iptal edilirse şampiyonu ülke federasyonu belirler
Koronavirüsle ilgili provokatif paylaşımlar yapan 93 şüpheliden 19'u gözaltına alındı
Koronavirüsle ilgili provokatif paylaşımlar yapan 93 şüpheliden 19'u gözaltına alındı
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti
Adli hizmetlerde koronavirüs önlemleri! Ertelenen duruşmalar, UYAP üzerinden duyurulacak
Adli hizmetlerde koronavirüs önlemleri! Ertelenen duruşmalar, UYAP üzerinden duyurulacak
Premier Lig'de şubat ayının futbolcusu Bruno Fernandes seçildi
Premier Lig'de şubat ayının futbolcusu Bruno Fernandes seçildi
İstanbul Adalet Sarayı'ndaki tutuksuz dosyalar 14 Nisan'a kadar ertelendi
İstanbul Adalet Sarayı'ndaki tutuksuz dosyalar 14 Nisan'a kadar ertelendi
Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı?
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı?
Gigi Datome'den koronavirüs uyarısı: Türkiye'nin İtalya gibi olmasını istemiyorum
Gigi Datome'den koronavirüs uyarısı: Türkiye'nin İtalya gibi olmasını istemiyorum
Çaldıkları aracı kaza yapınca terk eden hırsızlar, telefonu unutunca yakayı ele verdi
Çaldıkları aracı kaza yapınca terk eden hırsızlar, telefonu unutunca yakayı ele verdi
Son dakika: Avrupa'dan dönenler İstanbul'daki öğrenci yurtlarında karantinaya alınacak
Son dakika: Avrupa'dan dönenler İstanbul'daki öğrenci yurtlarında karantinaya alınacak
ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti
ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Ruhsar Pekcan Abdülhamit Gül Vladimir Putin İçişleri Bakanı
Magazin Ece Erken Özge Ulusoy Sinan Akçıl Defne Samyeli
Spor Adem Büyük Sergen Yalçın Hikmet Karaman Fernando Muslera Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Mart Wuhan Beşiktaş Vatandaş
Şu an buradasınız: Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor: 1-0 - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2020 22:25:25. #1.15#