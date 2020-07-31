Fraport TAV Antalyaspor'dan ayrılan Celustka, Sparta Prag'a transfer oldu Fraport TAV Antalyaspor ile sözleşmesi sona eren defans oyuncusu Ondrej Celustka, Çekya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Sparta Prag'a transfer oldu.

Fraport TAV Antalyaspor ile sözleşmesi sona eren defans oyuncusu Ondrej Celustka, Çekya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Sparta Prag'a transfer oldu. Sparta Prag Kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Çek futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Bir dönem Trabzonspor forması da giyen milli oyuncu, 5 sezondur Fraport TAV Antalyaspor'da oynuyordu. Fraport TAV Antalyaspor ile geçen sezon 28 maçta süre alan Celustka, 1 gol attı. Kaynak: AA