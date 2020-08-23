Fraport TAV Antalyaspor'da yeni sezon hazırlıkları Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlılar, haftanın son çalışmasında, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, 19 yaş altı takımıyla antrenman maçında karşılaştı.

Mücadeleyi, kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk ile bazı kulüp yöneticileri de izledi.

Öte yandan, tedavi süreçleri devam eden yıldız futbolcu Lukas Podolski ile kulübün yeni transferlerinden Serdar Gürler, takımdan ayrı salonda çalıştı.

Kaynak: AA