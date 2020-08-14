Fraport TAV Antalyaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdürüyor.
14.08.2020 20:31 | Son Güncelleme: 14.08.2020 21:06
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdürüyor.
Kocatepe Spor Kompleksi'ndeki antrenman, teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, denge, kuvvet ve koordinasyon ağırlıklı çalışmalar yapıldı.
Kaynak: AA