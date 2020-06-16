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Fraport TAV Antalyaspor'da kupa maçı hazırlıkları

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Aytemiz Alanyaspor'la 18 Haziran Perşembe günü deplasmanda yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Fraport TAV Antalyaspor'da kupa maçı hazırlıkları
16.06.2020 17:23 | Son Güncelleme: 16.06.2020 17:44

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Aytemiz Alanyaspor'la 18 Haziran Perşembe günü deplasmanda yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kırmızı-beyazlılar, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışma yaptı.

Şut ve pas çalışmasıyla süren idman, dar alan oyunuyla sona erdi.

Kaynak: AA

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