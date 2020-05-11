Fraport TAV Antalyaspor'da hazırlıklar sürüyor
11.05.2020 14:02 | Son Güncelleme: 11.05.2020 14:02
Fraport TAV Antalyaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen, alınan kararla yeniden başlayacak Süper Lig için hazırlıklarını sürdürüyor.
Fraport TAV Antalyaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen, alınan kararla yeniden başlayacak Süper Lig için hazırlıklarını sürdürüyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlılar, günü çift antrenmanla geçirecek.
Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde sabah gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, fonksiyonel kuvvet çalışması yaptı.
Oyuncular, yaklaşık bir saat süren antrenmanın ardından dinlenmeye çekildi.
Akşam saatlerinde günün ikinci idmanını gerçekleştirecek kırmızı-beyazlılar, yarın ise tek antrenman yapacak.
Kaynak: AA