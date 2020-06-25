Fraport TAV Antalyaspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları
Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK ile 28 Haziran Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
25.06.2020 23:35 | Son Güncelleme: 26.06.2020 00:30
Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK ile 28 Haziran Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketlerinin ardından çabukluk, dayanıklılık, pas ve şut çalışmalarıyla devam etti.
Kırmızı-beyazlılar, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: AA