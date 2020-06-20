Fraport TAV Antalyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında 22 Haziran Pazartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
20.06.2020 22:33 | Son Güncelleme: 20.06.2020 22:36
Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında 22 Haziran Pazartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kırmızı-beyazlılar, ısınma hareketlerinin ardından şut ve pas çalıştı.
Taktik çalışmayla süren idman, dar alan oyunuyla sona erdi.
Kaynak: AA