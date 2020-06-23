Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından Tamer Tuna: Oyuncularım üst düzey mücadele ortaya koyduÜnal Karaman: Maçın sonucunu belli edecek hamlelerden mahrumdukSüleyman EKİN/ANTALYA, - Süper Lig'in 28'inci haftasında Fraport TAV Antalyaspor sahasında Çaykur Rizespor'u 3-1 yendi.

Tamer Tuna: Oyuncularım üst düzey mücadele ortaya koydu

Ünal Karaman: Maçın sonucunu belli edecek hamlelerden mahrumduk

Süleyman EKİN/ANTALYA, - Süper Lig'in 28'inci haftasında Fraport TAV Antalyaspor sahasında Çaykur Rizespor'u 3-1 yendi. İki takım teknik direktörlerin karşılaşmanın ardından basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Alttaki takımların üst seviyede mücadele ortaya koyduklarını belirten Tamer Tuna, "Küme düşme hattındaki takımların zorlu mücadelesi son haftaya kadar sürecek gibi görünüyor. Bizim de 33 puanda olmamız çok önemli. Ben geldiğim günden bu yana 22 puan topladık. Göreve ilk geldiğimizde kümede kalma hedefi ve seneye Süper Lig'de devam etmek isteyen bir Antalyaspor vardı. Bu hedef için bugün alınan 3 puan çok önemliydi diyebilirim" dedi."ALINAN SONUÇ BU TAKIMIN KARAKTERİNİ DE ORTAYA KOYUYOR"Oyuncularını üst düzey mücadeleden dolayı tebrik eden Tamer Tuna konuşmasını şöyle sürdürdü: "Aslında ikinci yarının başından beri üst düzey mücadele ortaya koydular. Pandemi sürecindeki hazırlığımız da aslında çok iyiydi. Bu maçta alınan sonuç bu takımın karakterini de ortaya koyuyor. Özellikle ikinci yarıda alınan sonuçlar ve özellikle 6 önemli transferden sonra alınan sonuçlar bizim açımızdan çok olumlu. Performansları da çok değerli. Sezonu da böyle bitirmek istiyoruz. Mücadelemizi üst seviyede sürdürmek ve daha da geliştirerek devam ettirmek istiyoruz. Bu maçta alınan sonuç ve oyun gelecekle ilgili planlamamız açısından önemliydi. Oyuncularımı bu stresli dönemdeki oyunlarından dolayı tekrar kutluyorum."ÜNAL KARAMAN: MAÇIN SONUCUNU BELLİ EDECEK HAMLELERDEN MAHRUMDUKÇaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi. Geçen hafta oynanan futbol ve alınan sonuçtan sonra ilerleyen haftalar için umutlandıklarını ifade eden Karaman, "Bu haftaki beklentimiz de o yöndeydi. O maçın moraliyle çalıştık. Üzücü taraf şuydu. Hafta içi rakibe yönelik dikkat etmeye çalıştığımız hatalar neticesinde bugün goller yedik. Şehrimize bu hatalı goller ve yenilgiyle döneceğimiz için üzgünüz" dedi."EN KÖTÜ 1 PUANLA DÖNERİZ DÜŞÜNCESİNDEYDİK, BAŞARAMADIK"

Sahada samimi mücadele ortaya konulmuş olmasına rağmen, maçın sonucunu belirlemeye neden olan anlar olduğunu ifade eden Karaman, "Bugün maçın sonucunu belli edecek hamlelerden mahrumduk. Erken yediğimiz golün ardından beraberliği sağlayacak pozisyonlara girdik. Topun kontrolü genelde bizdeydi. Ama bu yeterli olmuyor. Daha gerçekçi, hedefe yürüyen pozisyonlar üretmeliydik. Bugün ileri uçtaki oyuncularımız eksik kaldı. Her şeye rağmen üzgünüz. En kötü 1 puanla döneriz düşüncesindeydik, başaramadık" diye konuştu.

Kaynak: DHA