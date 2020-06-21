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Fraport TAV Antalyaspor, Çaykur Rizespor maçına hazır

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fraport TAV Antalyaspor, Çaykur Rizespor maçına hazır
21.06.2020 22:35 | Son Güncelleme: 21.06.2020 22:54

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirdiği son antrenmanda, taktik çalıştı.

Fraport TAV Antalyaspor ile Çaykur Rizespor arasında Antalya Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Kaynak: AA

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