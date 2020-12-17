Fraport TAV Antalyaspor - Beypiliç Boluspor: 1-0
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Fraport TAV Antalyaspor - Beypiliç Boluspor: 1-0

17.12.2020 17:26 | Son Güncelleme: 17.12.2020 17:29
Fraport TAV Antalyaspor - Beypiliç Boluspor: 1-0

STAT: AntalyaHAKEMLER: Cihan Aydın, Samet Çiçek, Sezgin ÇınarFRAPORT TAV ANTALYASPOR: Ferhat Kaplan- Mert Yılmaz, Naldo, Ersan Gülüm (Dk.46 Kudryashov), Eren Albayrak (Dk.88 Bünyamin Balcı), Ali Eren İyican, Nuri Şahin (Dk.79 Doğukan Sinik), Sidney Sam, Mevlüt Han Ekelik (Dk.

STAT: Antalya

HAKEMLER: Cihan Aydın, Samet Çiçek, Sezgin Çınar

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Ferhat Kaplan- Mert Yılmaz, Naldo, Ersan Gülüm (Dk.46 Kudryashov), Eren Albayrak (Dk.88 Bünyamin Balcı), Ali Eren İyican, Nuri Şahin (Dk.79 Doğukan Sinik), Sidney Sam, Mevlüt Han Ekelik (Dk.46 Fredy), Gökdeniz Bayrakdar (Dk.79 Podolski), OrgillBEYPİLİÇ BOLUSPOR: Ömer Alıcı, Kerim Alıcı, Oğuzhan Berber, Ali Keten, Burak Bekaroğlu, Burak Asan, Marlon (Dk.84 Muhammet Arslantaş), Abdullayev (Dk.54 Melih Okutan), Alican Özfesli (Dk.63 Tugay Kacar), Mihajlovic (Dk.84 Muhammed Gümüşkaya), Hamza Gür (Dk.63 Poepon)GOL: Dk.52 Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor)SARI KARTLAR: Nuri Şahin, Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor) - Burak Asan, Marlon, Melih Okutan (Beypiliç Boluspor)

ZİRAAT Türkiye Kupası 5. Tur maçında Antalya'da oynanan maçta Fraport TAV Antalyaspor, TFF 1. Lig ekiplerinden Beypiliç Boluspor'u Gökdeniz Bayrakdar'ın attığı golle 1-0 mağlup etti. Kırmızı beyazlılar bu galibiyetle kupada son 16 takım arasına adını yazdırdı.5'inci dakikada Fraport TAV Antalayspor'da Eren Albayrak'ın sol kanattan sert şutu auta çıktı.14'üncü dakikada paslaşmalar sonucunda ceza alanı içerisi sağ çaprazında topla buluşan Abdullayev'in vuruşunu Antalyaspor kalecisi Ferhat ayaklarıyla çıkardı.19'uncu dakikada Sidney Sam'ın ceza sahası dışından sert şutunu Beypiliç Boluspor kalecisi Ömer Alıcı, savunmadan da seken topu güçlükle kornere çeldi.26'ncı dakikada Antalyaspor'da orta sahadan topu alan Sidney Sam'ın, ceza sahası dışı sol çaprazından sert şutunda meşin yuvarlak, kalenin dibinden dışarı çıktı.45+1'inci dakikada Eren Albayrak'ın sol kanattan ortasına önce Gökdeniz Bayrakdar kafayla vurdu. Kaleye paralel giden topa Orgill de kafayla vurdu, ancak pozisyon autla sonuçlandı.Genellikle orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçta ilk yarı golsüz sona erdi.52'nci dakikada Beypiliç Boluspor savunmasının uzaklaştıramadığı top, Gökdeniz Bayrakdar'ın önünde kaldı. Gökdeniz Bayrakdar'ın sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak, Beypiliç Boluspor savunmasına çarparak ağlarla buluştu.82'nci dakikada Beypiliç Boluspor'da Melih Okutan'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda, kaleci Ferhat başarılıydı.

Fraport TAV Antalyaspor, karşılaşmayı 1-0 kazandı.


- Antalya
Fraport TAV Antalyaspor - Beypiliç Boluspor: 1-0
Fraport TAV Antalyaspor - Beypiliç Boluspor: 1-0
Fraport TAV Antalyaspor - Beypiliç Boluspor: 1-0
Fraport TAV Antalyaspor - Beypiliç Boluspor: 1-0
Fraport TAV Antalyaspor - Beypiliç Boluspor: 1-0
Fraport TAV Antalyaspor - Beypiliç Boluspor: 1-0

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN

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