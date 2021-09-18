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Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş maçının ardından

AA / Süleyman Elçin - Haberler | Spor
Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş maçının ardından

Süper Ligin 5. haftasında konuk olduğu Fraport TAV Antalyaspor'u 3-2 yenen Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Süper Ligin 5. haftasında konuk olduğu Fraport TAV Antalyaspor'u 3-2 yenen Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Yalçın, karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında, normal akışında olmayan şeylerin meydana geldiği, enteresan bir gece yaşadıklarını söyledi.

Kendileri için karşılaşmanın ilk yarısında kaos ortamı oluştuğunu belirten Yalçın, eksik olan kadroda alternatifi olmayan 2 oyuncuyu arka arkaya kaybettiklerini, bu nedenle de enteresan seçimler yapmak zorunda kaldıklarını aktardı.

Düşünme imkanı olmadan, o an akıllarına gelen en doğru şeyi yapmaya çalıştıklarını vurgulayan Yalçın, "Göreve başladığımızdan bu yana belki de ilk 45 dakikada hiç böyle bir kaos ortamı, zorluk yaşamamıştık. Kaybetseydik de skoru çok önemsemeyecektim. Oyuncuların sürekli yerlerinin değiştiği, takım dengesinin bozulduğu zor bir durum yaşadık." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise oyuncularının çok çaba sarf ettiğini anlatan Yalçın, "Oyunu çevirmek kolay olmadı. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Geri dönüşler güzeldir. Deplasmanda 2-0'dan dönmek kolay bir iş değil. Demek ki bunu başarabilecek gücümüz var." diye konuştu.

Karşılaşmaya 6 oyuncudan yoksun çıktıklarını hatırlatan Yalçın, 2 oyuncuyu daha kaybettiklerini, bu süreçteki müsabakaları hasarsız atlatmaları halinde ilerleyen sürece çok daha doğru şekilde bakabileceklerini dile getirdi.

Kazandıkları için mutlu olduğunu belirten Yalçın, "Göreve başladığımızdan bu yana böyle ilk 45 dakikayı hiç oynamadık. Olaylar hep çalışmadığımız yerlerden gelişti. Çok enteresan bir gece oldu. Sonucunda kazanmak bizi mutlu etti. Geri dönüş mutluluk verici. Bu dönüşleri yapabilecek kapasiteli, karakterli oyunculara sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın, Batshuayi'nin fizik olarak hazır olduğunu ve çok iyi bir performans sergilediğini sözlerine ekledi.

AA / Süleyman Elçin - Spor Haberleri
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