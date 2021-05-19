Fraport TAV Antalyaspor - Beşiktaş maçının ardından
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fraport TAV Antalyaspor - Beşiktaş maçının ardından

Fraport TAV Antalyaspor - Beşiktaş maçının ardından
Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Haberler | Spor

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'ın, Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenerek kupaya uzandığı maçın ardından iki takımın teknik adamları karşılaşmayı değerlendirdi.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'ın, Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenerek kupaya uzandığı maçın ardından iki takımın teknik adamları karşılaşmayı değerlendirdi.

SERGEN YALÇIN: İKİ KUPAYI TARAFTARLARIMIZA HEDİYE EDİYORUZ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, oyuncularının rehavete kapılmadığını ve karakterli bir oyun ortaya koyduklarını söyledi. Yalçın, "Çok zor bir maçtı. Antalyaspor güçlü bir takım ve finale de gol yemeden geldiler. Zor bir oyun oldu. Zaman zaman bizim, zaman zaman onların üstün olduğu bir maçtı. Ligden sonra oyuncularımız rehavete girer diye korkmadık da değil. Ancak çok fazla rehavete girmediler. Karakterli bir oyun ortaya koydular. 5 günde 2 kupa kazanmak çok önemli. Buraya zor yollardan geldik. Aylardır verilen uğraşın, oyuncuların koyduğu karakterin 2 kupayla taçlanması bizleri mutlu etti. Tarihin en zor sezonunda 2 kupa kazanmak camiamız için çok değerliydi. Şampiyonluklarımızı taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Bu başarılarda en büyük pay oyuncularımızındır. Bizi gururlandırdıkları için hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.ERSUN YANAL:  SONUCU ALACAK BECERİYİ GÖSTEREMEDİK

Zor bir sezonu geride bıraktıklarını söyleyen Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ise "Oyunun başında çok erken gol yedik. Arkasından istediğimiz oyun planında değişiklik yapmak isterken 2'nci gol geldi. İkinci yarıda pozisyon üstünlüğünü sağlasak da sonucu alacak beceriyi gösteremedik. Rakibimizi kutluyorum. Geldiğimiz noktada başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Transfer yasağımız varken oyuncu kaybettik. Birçok sorunla başa çıkarken oyuncularımızın hem saha içinde hem saha dışında özverileri çok büyüktü. Oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemlerde oyuncuların daha iyi olmaları için plan yapmamız gerekiyor. Podolski ve Nuri dışında genç ve gelişecek oyuncularımız var. Bugüne gelmek, burada sahaya çıkmak çok zordu. İyi anlaşılması gereken bir şey var ki bu takım buraya birçok oyuncusunu kaybederek geldi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı

Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasının ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasının ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Ziraat Türkiye Kupası final maçında Antalyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş şampiyon oldu
Ziraat Türkiye Kupası final maçında Antalyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş şampiyon oldu
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası finali
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası finali
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Muharrem İnce Lale Karabıyık Mustafa Sarıgül
Magazin Beren Saat Cansu Dere Feyza Aktan Şeyma Subaşı
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Gökhan Töre Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fraport TAV Antalyaspor - Beşiktaş maçının ardından - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 01:01:37. #1.15#

title