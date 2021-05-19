Fraport TAV Antalyaspor - Beşiktaş maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'ın, Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenerek kupaya uzandığı maçın ardından iki takımın teknik adamları karşılaşmayı değerlendirdi.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'ın, Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenerek kupaya uzandığı maçın ardından iki takımın teknik adamları karşılaşmayı değerlendirdi.

SERGEN YALÇIN: İKİ KUPAYI TARAFTARLARIMIZA HEDİYE EDİYORUZ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, oyuncularının rehavete kapılmadığını ve karakterli bir oyun ortaya koyduklarını söyledi. Yalçın, "Çok zor bir maçtı. Antalyaspor güçlü bir takım ve finale de gol yemeden geldiler. Zor bir oyun oldu. Zaman zaman bizim, zaman zaman onların üstün olduğu bir maçtı. Ligden sonra oyuncularımız rehavete girer diye korkmadık da değil. Ancak çok fazla rehavete girmediler. Karakterli bir oyun ortaya koydular. 5 günde 2 kupa kazanmak çok önemli. Buraya zor yollardan geldik. Aylardır verilen uğraşın, oyuncuların koyduğu karakterin 2 kupayla taçlanması bizleri mutlu etti. Tarihin en zor sezonunda 2 kupa kazanmak camiamız için çok değerliydi. Şampiyonluklarımızı taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Bu başarılarda en büyük pay oyuncularımızındır. Bizi gururlandırdıkları için hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.ERSUN YANAL: SONUCU ALACAK BECERİYİ GÖSTEREMEDİK

Zor bir sezonu geride bıraktıklarını söyleyen Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ise "Oyunun başında çok erken gol yedik. Arkasından istediğimiz oyun planında değişiklik yapmak isterken 2'nci gol geldi. İkinci yarıda pozisyon üstünlüğünü sağlasak da sonucu alacak beceriyi gösteremedik. Rakibimizi kutluyorum. Geldiğimiz noktada başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Transfer yasağımız varken oyuncu kaybettik. Birçok sorunla başa çıkarken oyuncularımızın hem saha içinde hem saha dışında özverileri çok büyüktü. Oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemlerde oyuncuların daha iyi olmaları için plan yapmamız gerekiyor. Podolski ve Nuri dışında genç ve gelişecek oyuncularımız var. Bugüne gelmek, burada sahaya çıkmak çok zordu. İyi anlaşılması gereken bir şey var ki bu takım buraya birçok oyuncusunu kaybederek geldi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı