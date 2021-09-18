Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş maçından notlar - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş maçından notlar

AA / Süleyman Elçin - Haberler | Spor
Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş maçından notlar

Süper Lig'in 5. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ile oynanan maçın ilk 11'ine göre 6 değişiklik yaptı.

Süper Lig'in 5. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ile oynanan maçın ilk 11'ine göre 6 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlılar karşılaşmaya, Mert Günok, Montero, N'Sakala, de Souza, Kenan Karaman, Salih Uçan, Atiba, Mehmet Topal, Necip Uysal, Gökhan Töre, Batshuayi ilk 11'i ile başladı.

Yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Pjanic, Larin, Ghezzal ve Güven Yalçın yer aldı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Borussia Dortmund maçının ilk 11'inde görev verdiği Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Pjanic, Ghezzal ve Larin'in yerine, Antalya deplasmanında Mert Günok, Salih Uçan, Gökhan Töre, Mehmet Topal, Necip Uysal ve Kenan Karaman'a şans tanıdı.

Beşiktaş'ta 6 eksik

Siyah-beyazlı takımda 6 futbolcu çeşitli gerekçelerle Antalyaspor maçının kadrosunda yer alamadı.

Sakatlıkları bulunan Welinton, Georges-Kevin N'Koudou, Domagoj Vida, Alex Teixeira ve Umut Meraş sakatlıkları, Rosier'de üst solunum yolu rahatsızlığı belirtileri nedeniyle Antalyaspor karşısında forma giyemedi.

Antalyaspor'da tek değişiklik

Ev sahibi takımda teknik direktör Ersun Yanal, Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep'e konuk oldukları maça göre ilk 11'de tek değişikliğe gitti.

Antalyaspor'da geçen haftaki Gaziantep müsabakasında forma giyen isimlerden Milosevic'in yerine Fredy kadroda yer aldı.

Kırmızı-beyazlılar karşılaşmaya, Boffin, Naldo, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Nuri Şahin, Poli, Güray Vural, Fredy, Mukairu, Gökdeniz Bayrakdar ve Wright ilk 11'i ile başladı.

Yedek kulübesinde ise Doğukan Özkan, Floranus, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Milosevic, Kudriashov, Crivelli, Ufuk Akyol, Amilton ve Hakan Özmert şans bekledi.

Antalyaspor'da sakatlıkları süren Doğukan Nelik ile Bahadır Öztürk kadroda yer almadı.

Karşılaşma öncesi, hayatını kaybeden Antalyaspor'un eski futbolcusu ve yardımcı antrenörü Erdoğan Saçak için saygı duruşunda bulunuldu.

AA / Süleyman Elçin - Spor Haberleri
Kara Kartal zirvedeki yerini korumak istiyor! Antalyaspor-Beşiktaş maçı başladı

Kara Kartal zirvedeki yerini korumak istiyor! Antalyaspor-Beşiktaş maçı başladı

 Beşiktaş'ta sağlam futbolcu kalmadı! Antalyaspor maçında Rosier de forma giyemeyecek

Beşiktaş'ta sağlam futbolcu kalmadı! Antalyaspor maçında Rosier de forma giyemeyecek

 Siyah-Beyazlı taraftarları çok sevdi! 'Come to Beşiktaş Haaland' sloganına bakın nasıl karşılık verdi

Siyah-Beyazlı taraftarları çok sevdi! 'Come to Beşiktaş Haaland' sloganına bakın nasıl karşılık verdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ekrem İmamoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Düm Tek Tek Şans Oyunları Göksel
Spor Okan Buruk Marcao Abdullah Avcı
Tüm Haberler Demir Çelik Namaz Vakitleri Gazeteler Rüya Tabirleri Donald Trump Fahrettin Koca Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş maçından notlar - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 19:34:32. #1.12#