Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş maçından notlar

Süper Lig'in 5. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ile oynanan maçın ilk 11'ine göre 6 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlılar karşılaşmaya, Mert Günok, Montero, N'Sakala, de Souza, Kenan Karaman, Salih Uçan, Atiba, Mehmet Topal, Necip Uysal, Gökhan Töre, Batshuayi ilk 11'i ile başladı.

Yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Pjanic, Larin, Ghezzal ve Güven Yalçın yer aldı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Borussia Dortmund maçının ilk 11'inde görev verdiği Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Pjanic, Ghezzal ve Larin'in yerine, Antalya deplasmanında Mert Günok, Salih Uçan, Gökhan Töre, Mehmet Topal, Necip Uysal ve Kenan Karaman'a şans tanıdı.

Beşiktaş'ta 6 eksik

Siyah-beyazlı takımda 6 futbolcu çeşitli gerekçelerle Antalyaspor maçının kadrosunda yer alamadı.

Sakatlıkları bulunan Welinton, Georges-Kevin N'Koudou, Domagoj Vida, Alex Teixeira ve Umut Meraş sakatlıkları, Rosier'de üst solunum yolu rahatsızlığı belirtileri nedeniyle Antalyaspor karşısında forma giyemedi.

Antalyaspor'da tek değişiklik

Ev sahibi takımda teknik direktör Ersun Yanal, Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep'e konuk oldukları maça göre ilk 11'de tek değişikliğe gitti.

Antalyaspor'da geçen haftaki Gaziantep müsabakasında forma giyen isimlerden Milosevic'in yerine Fredy kadroda yer aldı.

Kırmızı-beyazlılar karşılaşmaya, Boffin, Naldo, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Nuri Şahin, Poli, Güray Vural, Fredy, Mukairu, Gökdeniz Bayrakdar ve Wright ilk 11'i ile başladı.

Yedek kulübesinde ise Doğukan Özkan, Floranus, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Milosevic, Kudriashov, Crivelli, Ufuk Akyol, Amilton ve Hakan Özmert şans bekledi.

Antalyaspor'da sakatlıkları süren Doğukan Nelik ile Bahadır Öztürk kadroda yer almadı.

Karşılaşma öncesi, hayatını kaybeden Antalyaspor'un eski futbolcusu ve yardımcı antrenörü Erdoğan Saçak için saygı duruşunda bulunuldu.