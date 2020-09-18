Fraport TAV Antalyaspor, Beşiktaş maçı için yola çıktı
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Fraport TAV Antalyaspor, Beşiktaş maçı için yola çıktı

kısa bir açıklama yapan Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Söyleyecek çok bir şey yok, enteresan saatler geçirdik ama şu an iyiyiz, bir sıkıntı yok. Teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Fraport TAV Antalyaspor, Beşiktaş maçı için yola çıktı
18.09.2020 23:31 | Son Güncelleme: 18.09.2020 23:35
kısa bir açıklama yapan Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Söyleyecek çok bir şey yok, enteresan saatler geçirdik ama şu an iyiyiz, bir sıkıntı yok. Teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Akdeniz ekibi Süper Lig 2'nci hafta mücadelesinde yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: DHA

DHA Editörü - Adem AKALAN
Adem AKALAN
DHA Editörü
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