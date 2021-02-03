Fraport-TAV Antalyaspor - Beşiktaş maç özeti izle! Antalyaspor - Beşiktaş maç kaç kaç bitti, golleri kim attı?
Beşiktaş ligin 23. haftasında FTA Antalyaspor deplasmanına çıkıyor. Peki Fraport-TAV Antalyaspor - Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Fraport-TAV Antalyaspor - Beşiktaş canlı anlatım, canlı takip izle! Fraport-TAV Antalyaspor - Beşiktaş maç özeti izle! Maçın gollerini kim attı?
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FTA ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Fraport-TAV Antalyaspor - Beşiktaş maçı 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 45'e yükseltti. Ligde 3. sırada yer alıyor.
MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?
Dakika 39 : Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor)
Dakika 73 : Vida (Beşiktaş)
FTA ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ İZLE
Maç 1-1 bitti. Maçın özeti birazdan aktif olacaktır.
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Maç özetini beinsports sayfasından izleyebilirsiniz.
FTA ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Maç bugün 3 Şubat Çarşamba 19:00 'da başladı.
FTA ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇIN HAKEMLERİ KİMLER?
ALPER ULUSOY(Hakem)
İBRAHİM BOZBEY(1. Yardımcı Hakem)
İLKER TAKPAK(2. Yardımcı Hakem)
ALPER ÇETİN(Dördüncü Hakem)
ÜMİT ÖZTÜRK(VAR)
HAKAN CEYLAN(AVAR)
MURAT ILGAZ(Gözlemci)
MEHMET TUNÇAK(Temsilci)
ENGİN BAYRAKTAR(Temsilci)
REFİK EMRE(Temsilci)