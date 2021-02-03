Fraport-TAV Antalyaspor - Beşiktaş maç özeti izle! Antalyaspor - Beşiktaş maç kaç kaç bitti, golleri kim attı?
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Fraport-TAV Antalyaspor - Beşiktaş maç özeti izle! Antalyaspor - Beşiktaş maç kaç kaç bitti, golleri kim attı?

03.02.2021 22:18 | Son Güncelleme: 03.02.2021 22:24
Fraport-TAV Antalyaspor - Beşiktaş maç özeti izle! Antalyaspor - Beşiktaş maç kaç kaç bitti, golleri kim attı?

Beşiktaş ligin 23. haftasında FTA Antalyaspor deplasmanına çıkıyor. Peki Fraport-TAV Antalyaspor - Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Fraport-TAV Antalyaspor - Beşiktaş canlı anlatım, canlı takip izle! Fraport-TAV Antalyaspor - Beşiktaş maç özeti izle! Maçın gollerini kim attı?

Süper Lig tüm hızıyla devam ederken sporseverler Fraport-TAV Antalyaspor - Beşiktaş maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Fraport-TAV Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta? Fraport-TAV Antalyaspor - Beşiktaşhangi kanalda? Fraport-TAV Antalyaspor - Beşiktaşmuhtemel 11'ler! Fraport-TAV Antalyaspor - Beşiktaşcanlı izle! Maçtan dakikalar! Fraport-TAV Antalyaspor - Beşiktaş maç özeti izle! Maç özeti çıktı mı?

FTA ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Fraport-TAV Antalyaspor - Beşiktaş maçı 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 45'e yükseltti. Ligde 3. sırada yer alıyor.

MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?

Dakika 39 : Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor)

Dakika 73 : Vida (Beşiktaş)

FTA ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ İZLE

Maç 1-1 bitti. Maçın özeti birazdan aktif olacaktır.

MAÇ ÖZETİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Maç özetini beinsports sayfasından izleyebilirsiniz.

Fraport-TAV Antalyaspor - Beşiktaş maç özeti izle! Antalyaspor - Beşiktaş maç kaç kaç bitti, golleri kim attı?

FTA ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maç bugün 3 Şubat Çarşamba 19:00 'da başladı.

FTA ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇIN HAKEMLERİ KİMLER?

ALPER ULUSOY(Hakem)

İBRAHİM BOZBEY(1. Yardımcı Hakem)

İLKER TAKPAK(2. Yardımcı Hakem)

ALPER ÇETİN(Dördüncü Hakem)

ÜMİT ÖZTÜRK(VAR)

HAKAN CEYLAN(AVAR)

MURAT ILGAZ(Gözlemci)

MEHMET TUNÇAK(Temsilci)

ENGİN BAYRAKTAR(Temsilci)

REFİK EMRE(Temsilci)

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