Ersun Yanal: "İkinci yarıda kalitesi yüksek bir futbol ortaya koyduk"
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Ersun Yanal: "İkinci yarıda kalitesi yüksek bir futbol ortaya koyduk"

21.03.2021 16:13 | Son Güncelleme: 21.03.2021 16:23
Ersun Yanal:

FT Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, ikinci yarıda kalitesi yüksek bir futbol ortaya koyduklarını ve BB Erzurumspor maçını kazandıklarını söyledi.

FT Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, ikinci yarıda kalitesi yüksek bir futbol ortaya koyduklarını ve BB Erzurumspor maçını kazandıklarını söyledi.

Süper Lig'in 31. haftasında FT Antalyaspor, sahasında 1-0 geriye düşüğü karşılaşmada BB Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan FT Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, müsabakanın ilk yarı ve ikinci yarısında farklı bir oyun sergilediklerini belirtti.

Bu durumu hafta içindeki Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçına bağladığını ifade eden Yanal, "İki farklı oyunun nedeni; duygu. Alanyaspor karşısındaki bu duyguyu ilk yarıya taşıyamadık. İkinci devreye çıkarken soyunma odasında bu duygunun ne kadar önemli olduğu konusunda fikir birliğine vardık. Takım bunu çok iyi uyguladı. İkinci yarıda ise kalitesi yüksek bir futbol ortaya koyduk. Ümit Milli Takım oyuncuları Bünyamin ve Gökdeniz güzel oyunlarını iki golle taçlandırdılar. Milli takım süreçlerinde onlara başarılar diliyorum. Takım olarak disiplinli oynadığımızda gelişebildiğimizi, özgüvenli olduğumuzda daha fazla neler yapabileceğimizi gösteriyoruz. Önümüzde daha da gelişebileceğimiz bir süreç var. Bunu yaptığımızda fark oluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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