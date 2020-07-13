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Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Süper Lig'in 32'nci haftasında Antalya derbisi olarak nitelendirilen maçta Fraport-TAV Antalyaspor, konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 22'nci dakikada Jahoviç'in attığı golle 1-0 mağlup etti.

Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından
13.07.2020 00:45 | Son Güncelleme: 13.07.2020 00:49
Süper Lig'in 32'nci haftasında Antalya derbisi olarak nitelendirilen maçta Fraport-TAV Antalyaspor, konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 22'nci dakikada Jahoviç'in attığı golle 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki teknik direktör, basın toplantısında açıklama yaptı. Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Antalyaspor'da birlik ve beraberliğin oluştuğuna dikkat çekerek, "İkinci yarının başı bizi bu noktaya getirdi. Bugün gelinen noktadan dolayı mutluyum" dedi.

Maçtan önce iki önemli konuya değineceğini ifade eden Tamer Tuna, bunlardan birinin, lige getirilen yabancı sınırlaması olduğunu söyledi. Yabancı sınırlamasına karşı olduğunu ifade eden Tuna, "Hem yerli, hem de yabancı sınırlamasına karşıyım. Bugün bizde 8 Türk oyuncu sahada idi. Türk futbolcularına doğru eğitimler verilir ise daha iyi boyuta gelineceğine inanıyorum. Bugünkü maçta gördüğünüz gibi altyapıdan çok genç iki oyuncuyu kadroya dahil ettik. Önümüzdeki haftalarda belki onlara da şans verebiliriz. Kalan iki maçımızı da kazanmak istiyoruz" diye konuştu.Yedek kulübesindeki kargaşayı eleştiren Tamer Tuna, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Biz teknik adamlar olarak kenardaki kargaşaya üzülüyoruz. Erol Bulut da eski takım arkadaşım ve dostum. İnanıyorum o da aynı sorunu yaşıyorduk. Kulübedeki antrenör ve yardımcı antrenörlerden oluşan 4-5 kişi sürekli kenarda konuşuyorlar. Hem onlar, hem de izleyenler için iyi bir görüntü olmuyor. Federasyonun kulübeye sınırlama getirmesi gerekiyor. Hatta bu cezaların o yüzden de gelmesi lazım. Çok özverili bir ekibe sahibim. Özellikle çalışanlara teşekkür ediyorum."Maçı da değerlendiren Tamer Tuna, kupada rakiple iki maç oynamalarının avantajına değinerek, "Bu maçlardan dersler ve tecrübeler çıkardık. Bugün de kazanmış olmak güzel. Ligi matematiksel olarak, seneye Süper Lig hedefine ulaşmış olmamızdan dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum. Önemli bir hedefle başladık. Bugün puan olarak da artı matematiksel olarak da önümüzdeki senenin net planlamasını yapabileceğiz. Oyuncularımı ikinci yarıdaki özverili futbollarından dolayı kutluyorum. Disiplinden, oyun kültüründen kopmadılar. Hedeflediğimiz gerçeklere ulaştığımız için hepsine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.EROL BULUT: İNANMAZSAN GALİP GELEMEZSİNAytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ise bugün istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirterek, "Bir hafta öncesinde 4-1 kazandığımız maçta da iyi oynamadık, fakat pozisyonları iyi değerlendirdik" dedi.Bugün iyi futbol oynayamadıklarını ifade eden Erol Bulut, "Karşılaşma 4-1 kazandığımız maçtaki oyun gibi devam etti. Maça iyi konsantre başlamazsan, istekli, oyuna arzulu girmezsen, inanmazsan galip gelemezsin. Bugün bunu yaptık" diye konuştu.Fraport TAV Antalyaspor'un ilk yarıda kornerden attığı topun gol olduğunu hatırlatan Erol Bulut, konuşmasını şöyle tamamladı: "Rakip o golün üzerine yattı. İyi defans yaptı. İkinci yarı bastırdık, uğraştık ama istediğimiz pozisyonları yaratamadık. Nitekim mağlup olduk. Bu mağlubiyet bize 3 ve 4'üncü sıranın oraya ulaşmamızı zorlaştırdı. Sivas galip geldi. Yarın Beşiktaş, Malatya ile oynayacak. Biraz oradan uzaklaştık. Önümüzdeki 2 maçı kazanıp, kupa finaline konsantre olmamız lazım."

GÖRÜÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Tamer Tuna'nın açıklamaları

Erol Bulut'un açıklamaları


- Antalya

Kaynak: DHA

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