Fraport-Tav Antalyaspor - Atakaş Hatayspor Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?
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Fraport-Tav Antalyaspor - Atakaş Hatayspor Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?

29.12.2020 10:11 | Son Güncelleme: 29.12.2020 10:15
Fraport-Tav Antalyaspor - Atakaş Hatayspor Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?

Süper Lig'de 15. haftanın maçları devam ediyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Fraport-Tav Antalyaspor - Atakaş Hatayspor maçıdır. Peki Fraport-Tav Antalyaspor - Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?

Süper Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi Fraport-Tav Antalyaspor - Atakaş Hatayspor maçıdır. Peki Fraport-Tav Antalyaspor - Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?

FRAPORT-TAV ANTALYASPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Fraport-Tav Antalyaspor - Atakaş Hatayspor maçı 29 Aralık Salı günü (bu akşam) saat 19:00 'da başlayacaktır.

FRAPORT-TAV ANTALYASPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?

Fraport-Tav Antalyaspor - Atakaş Hatayspor maçı Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 kanallarında yayınlanacaktır.

FRAPORT-TAV ANTALYASPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Antalya Stadyumu, Antalya'da oynanacak.

FRAPORT-TAV ANTALYASPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?

RAMAZAN KELEŞ(Hakem)

SAMET ÇAVUŞ(1. Yardımcı Hakem)

MURAT ŞENER(2. Yardımcı Hakem)

ÇAĞDAŞ ALTAY(Dördüncü Hakem)

FIRAT AYDINUS(VAR)

İBRAHİM ÇAĞLAR UYARCAN(AVAR)

MUSTAFA ÇULCU(Gözlemci)

SUAT ÇOBAN(Temsilci)

AHMET KORKMAZ(Temsilci)

LEVENT AKYER(Temsilci)

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