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Antalyaspor, Diyetisyen, Karabük, Futbol, Spor

Fraport TAV Antalyaspor, altyapıyı ihmal etmiyor

Fraport TAV Antalyaspor, altyapılarda yer alan sporcuları için de uzaktan antrenman programı hazırladı.

03.04.2020 13:36 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:36
Fraport TAV Antalyaspor, altyapıyı ihmal etmiyor

Fraport TAV Antalyaspor, altyapılarda yer alan sporcuları için de uzaktan antrenman programı hazırladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbol direktörü Sedat Karabük önderliğindeki altyapılarda yer alan sporcular, kategori antrenörlerinin verdiği program; diyetisyen, mentor, psikolojik danışman ve rehberlik uzmanlarının verdiği bilgiler doğrultusunda günlerini boş geçirmiyor.

Altyapıda yer alan sporcular ve ailelerine videolu mesaj gönderen Karabük, sporcuların her şeyden önce sağlıklı, dürüst ve çalışkan bireyler olarak yetişmesine önem verdiklerini anımsattı.

Sporculara "evde kal" mesajı veren Karabük, kulüpten verilen antrenman programına uyulmasını istedi.

Karabük, "Antrenmanlarınızı yapın. Bu süreçte performans olarak kayıp yaşamayın. Beslenmenizi diyetisyenimizin sizlere verdiği bilgiler dahilinde gerçekleştirin. Uzaktan eğitim ile yapılan derslerinize katılın, okulunuzdan geri kalmayın. Her sorununuzda kulübümüz mentor ve rehberlik uzmanlarına danışmaktan çekinmeyin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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