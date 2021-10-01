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Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor maçının ardından

AA / Oktay Özden - Haberler | Spor
Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor maçının ardından

Süper Lig'in 8. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 yenen Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, galibiyeti hak eden bir performans sergilediklerini kaydetti.

Süper Lig'in 8. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 yenen Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, galibiyeti hak eden bir performans sergilediklerini kaydetti.

Montella, Antalya Stadı'ndaki maç sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çok çalıştıklarını ve 4 haftadır yenilmediklerini ifade eden Montella, "Galip geldiğimiz için çok mutluyum. Rakibimizden çok daha fazla pozisyon bulduk. Galibiyeti hak ettik." dedi.

Montella, kendilerine sundukları imkanlardan dolayı kulüplerine ve kendilerini destekleyen taraftarlarına teşekkür etti.

Yanal: "Kazanabileceğimiz bir maçtı"

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, son haftalarda yükselen bir grafikleri olduğunu ancak Adana Demirspor karşısında istedikleri sonucu alamadıklarını belirtti.

Bütün kozlarını kullanarak karşılaşmaya iyi başladıklarını aktaran Yanal, "Ancak sürpriz, tartışılacak ve anlam veremediğimiz bir gol sonrası oyun disiplininden uzaklaştık." ifadelerini kullandı.

Oyuna yeniden dönmek için mücadele verdiklerini dile getiren Yanal, "İkinci yarı toparladık, iyi oynamaya başladık. Gol kaçırdık, rakibe üstünlük kurduk. Bu üstünlükte oyunun bir anında iki oyuncunun kavgası çıktı. Kazandığımız oyun disiplinini o an geri iade ettiğimizi düşünüyorum. Kazanabileceğimiz bir maçtı ama kaybettik. Onun için de çok üzüldük." değerlendirmesinde bulundu.

Yanal, futbolun pozitif yönünü tartışmanın mümkün olmadığını, bazı hadiselerin oyunun önüne geçebildiğini sözlerine ekledi.

Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor maçının ardından

Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor maçının ardından

Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor maçının ardından

Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor maçının ardından

AA / Oktay Özden - Spor Haberleri
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Haber: Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor maçının ardından - Haberler Spor
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