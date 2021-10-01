Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor maçının ardından - Berkay Bahar - Haberler
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Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor maçının ardından - Berkay Bahar

AA / Oktay Özden - Haberler | Güncel

Antalyaspor Kulübü Asbaşkanı Berkay Bahar, Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettikleri Adana Demirspor'a 2-1 yenildikleri maçın ardından hakem kararlarını eleştirdi.

ANTALYA (AA) - Antalyaspor Kulübü Asbaşkanı Berkay Bahar, Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettikleri Adana Demirspor'a 2-1 yenildikleri maçın ardından hakem kararlarını eleştirdi.

Bahar, mücadele sonrası Antalya Stadı'ndan ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalyaspor olarak hakemler hakkında konuşmamaya çalıştıklarını belirtti.

"Her hafta 'deneme tahtası' gibi tecrübesiz hakemler maçlarımıza veriliyor." ifadesini kullanan Bahar, şöyle devam etti:

"Yüzde 100 faul olan bir pozisyonda hakem kayıtsız kalıyor, VAR kayıtsız kalıyor. Balotelli'nin yaptığı hareketler 'es' geçiliyor. Artık isyan noktasına geldik. Buna bir çare düşünsün federasyon. Yoruluyoruz burada."

Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor maçının ardından - Berkay Bahar

Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor maçının ardından - Berkay Bahar

Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor maçının ardından - Berkay Bahar

Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor maçının ardından - Berkay Bahar
AA / Oktay Özden - Son Dakika Haberleri
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Haber: Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor maçının ardından - Berkay Bahar - Haberler
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