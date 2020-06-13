Fraport TAV Antalyaspor: 1-2 STAT: Vodafone ParkHAKEMLER: Ümit Öztürk, İbrahim Çağlar Uyarcan, Candaş ElbilBEŞİKTAŞ: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Rıdvan (Dk. 78 Caner), Elneny, Atiba, Boateng (Dk. 65 Umut), Diaby (Dk. 46 N'Koudou), Boyd (Dk. 65 Boyd), Güven (Dk. 46 Ljajic)ANTALYASPOR: Boffin, Sangare (Dk.

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Ümit Öztürk, İbrahim Çağlar Uyarcan, Candaş Elbil

BEŞİKTAŞ: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Rıdvan (Dk. 78 Caner), Elneny, Atiba, Boateng (Dk. 65 Umut), Diaby (Dk. 46 N'Koudou), Boyd (Dk. 65 Boyd), Güven (Dk. 46 Ljajic)ANTALYASPOR: Boffin, Sangare (Dk. 66 Bünyamin), Celutska, Veysel, Kudryashov, Hakan, Fredy (Dk. 56 Ufuk), Amilton, Sinan (Dk. 67 Mukairu), Podolski (Dk. 85 Yekta), Jahovic (Dk. 85 Blanco)GOLLER: Dk. 68 Ljajic (Beşiktaş) - Dk. 15 Sinan Gümüş, Dk. 35 Amilton (Antalyaspor)SARI KARTLAR: Elneny, Ruiz, Vida (Beşiktaş) - Sangare, Veysel, Kudryashov (Antalyaspor)

Süper Lig'in 27'nci haftasında Beşiktaş, koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak oynana maçta evinde Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu.4'üncü dakikada Rıdvan'ın ceza sahasına girer girmez yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Boateng'in vuruşunda top yandan auta gitti.7'nci dakikada Ruiz'in pasında Rıdvan topla buluştu. Genç oyuncunun ceza sahası içinde bekletmeden çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.15'inci dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Amilton'un şutu Ersin'den döndü. Dönen topa hareketlenen Amilton'un sağ kanattan yaptığı ortada altıpas önünde Sinan Gümüş, kafayla topu ağlara gönderdi: 0-1.35'inci dakikada Podolski'nin pasında sol kanattan ceza sahasına giren Amilton'un şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve konuk ekip farkı 2'ye çıkardı: 2-0.Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.46'ncı dakikada sağ çaprazda topla buluşan Sinan'ın gelişine çektiği şutta top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.53'üncü dakikada Ljajic'in pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Gökhan'ın şutunda kaleciyi geçen meşin yuvarlağı Veysel son anda uzaklaştırdı.68'inci dakikada Elneny'nin ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Lens'in içeriye çevirdiği topta Ljajic'in gelişine vuruşunda top ağlara buluştu: 1-2.83'üncü dakikada Ljajic'in ortasında Vida'nın kafa vuruşu üst direkten oyun alanına geri döndü. Dönen topu tekrar kafayla tamamlamak isteyen Vida'nın şutunu Boffin kornere çeldi.

Karşılaşma Antalyaspor'un 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

- İstanbul

Kaynak: DHA