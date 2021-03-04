Fraport TAV Antalyaspor: 1-1

STAT: Ülker:

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Serkan Ok, Osman Gökhan Bilir

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Tisserand, Szalai, Novak (Dk.67 Cisse), Ozan (Dk.46 Valencia ), Sosa, Osayi-Samuel (Dk.79 Ferdi), Mesut Özil(Dk.67 İrfan Can Kahveci), Pelkas, Samatta (Dk.79 Thiam)FRAPORT TAV ANTALYASPOR : Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo (Dk.77 Orgill), Kudriashov, Hakan, Nuri, Amilton (Dk.83 Podolski), Fredy (Dk.68 Doğukan), Eren, GökdenizGOL: Dk.83 Valencia (Fenerbahçe) - Dk.12 Fredy (Fraport TAV Antalyaspor)KIRMIZI KART: Boffin (Maç sonrası) (Fraport TAV Antalyaspor)SARI KARTLAR: Szalai, Cisse, Ferdi, Pelkas, Sosa (Fenerbahçe) - Fredy, Amilton, Veysel, Naldo, Orgill (Fraport TAV Antalyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.12'nci dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Ceza sahası içinde Gökdeniz ile girdiği mücadelede topun sahibi olan Tisserand'ın uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak ile buluşan Fredy'nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.41'ici dakikada Nuri Şahin'in ortasında kaleci Altay yükseldiği topta Tisserand ile çarpıştı. Altay'ın elinden kaçırdığı topu Tisserand uzaklaştırdı.44'üncü dakikada Fredy'nin hatalu pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mesut'un vuruşunda top kale direğinin yanından dışarı gitti.54'üncü dakikada Valencia'nın pasında topla buluşan Pelkas'ın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.60'ıncı dakikada Fredy'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Gökdeniz'in kaleci Altay'ı geçerek ceza sahası içinden vuruşunda Szalai'nin engel olduğu top yandan dışarı gitti.68'inci dakikada Gökhan Gönül'ün ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Cisse'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.75'inci dakikada Sosa'nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Samatta'nın kafa vuruşunda kaleci Boffin topa hakim oldu.83'üncü dakikada Fenerbahçe skoru eşitledi. Sosa'nın pasında sol kanatta topla buluşan Valencia rakiplerini geçerek ceza sahası içine girdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.87'nci dakikada İrfan Can'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Thiam'ın kafa vuruşunda kale direğine çarpan top oyun alanına dönerken savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.90'ıncı dakikada Podolski'nin sol kanattan yerden ceza sahsına gönderdiği pasta topla buluşan Doğukan'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.90+5'inci dakikada Valencia'nın pasında topla buluşan Cisse'nin ceza sahası içinden vuruşunda top kaleci Boffin'de kaldı.Karşılaşma 1-1'lik skorla sona erdi. Karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrası Boffin, küfür ettiği gerekçesiyle maçın hakemi Ümit Öztürk tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

MESUT ÖZİL SAKATLANDIAntalyaspor karşılaşmasının 61'inci dakikasında Fredy'nin müdahalesi ile yerde kalan Mesut Özil, mücadeleye devam edemedi. Sağlık ekibinin saha kenarında yaptığı ilk müdahale sonrası oyuna devam edemeyeceği anlaşılan Özil'in yerine İrfan Can dahil oldu. Özil, sahayı sedye ile terk etti.İRFAN CAN KAHVECİ İLK KEZ FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'de sakatlığı sona eren İrfan Can Kahveci, Antalyaspor maçı ile sarı-lacivertli formayı ilk kez giydi. Karşılaşmaya yedek soyunan İrfan Can, sakatlanan Mesut Özil'in yerine 67'nci dakikada oyuna dahil oldu.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN