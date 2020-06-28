Fraport TAV Antalyaspor: 1-1 STAT: KalyonHAKEMLER: Serdar Tokat, Özgür Ertem, Abdullah Bora ÖzkaraGAZİANTEP FK: Günay Güvenç- Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Biyik, Toşca, Sousa (Dk. 90+1 Jefferson), Kenan Özer (Dk. 70 Muhammet Demir), Morais, Maxim, Twumasi (Dk.

STAT: Kalyon

HAKEMLER: Serdar Tokat , Özgür Ertem, Abdullah Bora ÖzkaraGAZİANTEP FK: Günay Güvenç- Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Biyik, Toşca, Sousa (Dk. 90+1 Jefferson), Kenan Özer (Dk. 70 Muhammet Demir ), Morais, Maxim, Twumasi (Dk. 67 Güray Vural), KayodeFRAPORT TAV ANTALYASPOR : Boffin- Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ersan Adem Gülüm, Kudryashov, Hakan Özmert, Fredy, Doğukan Sinik (Dk. 72 Ufuk Akyol), Mukairu (Dk. 63 Blanco), Amilton, Jahovic (Dk. 90+3 Chico)GOLLER: Dk. 58 Kayode (Gaziantep FK) - Dk. 88 Jahovic (P) (Fraport TAV Antalyaspor)SARI KARTLAR: Oğuz Ceylan, Sousa (Gaziantep FK) - Boffin (Fraport TAV Antalyaspor)KIRMIZI KART: Dk. 66 Hakan Özmert (Fraport TAV Antalyaspor)

Süper Lig'in 29'uncu haftasında Gaziantep FK sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip, 58'inci dakikada Kayode'nin golüyle öne geçti. 66'ncı dakikada Antalyasporlu Hakan Özmert, rakibine yaptığı faul sonrasında gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Antalyaspor, 88'inci dakikada Jahovic'in penaltı golüyle dengeyi yakaladı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

- Gaziantep

Kaynak: DHA