Fraport-Tav Antalyaspor: 0-1
09.01.2021 17:57 | Son Güncelleme: 09.01.2021 18:01
STAT: Gürsel AkselHAKEMLER: Mert Güzenge (x), Bahtiyar Birinci (xx), Bilal Gölen (xx)GÖZTEPE: İrfan Can (xx) – Murat (x), Mihojevic (x) (Dk. 80 Tripic x), Titi (xx), Berkan (x) (Dk. 59 Burekovic x), Kubilay (x) (Dk. 58 Yalçın x), Soner (xx), Napoleoni (x) (Dk.
STAT: Gürsel AkselHAKEMLER: Mert Güzenge (x), Bahtiyar Birinci (xx), Bilal Gölen (xx)GÖZTEPE: İrfan Can (xx) – Murat (x), Mihojevic (x) (Dk. 80 Tripic x), Titi (xx), Berkan (x) (Dk. 59 Burekovic x), Kubilay (x) (Dk. 58 Yalçın x), Soner (xx), Napoleoni (x) (Dk. 71 Burak x), Halil (xx), Ndiaye (xx), Ideye (x)FRAPORT-TAV ANTALYASPOR: Boffin (xxx) – Bünyamin (xxx), Veysel (x) (Dk. 15 Ersan xx), Naldo (xxx), Kudriashov (xxx), Hakan (xx), Nuri (x) (Dk. 68 Doğukan xx), Fredy (xxx), Gökdeniz (x) (Dk. 68 Jahovic x), Orgill (xx), Amilton (xx) (Dk. 90+2 Eren)GOL: Dk. 77 Doğukan (Antalyaspor)SARI KARTLAR: Dk. 8 Murat, Dk. 49 Mihojevic, Dk. 55 Soner (Göztepe), Dk. 72 Fredy (Antalyaspor)Süper Lig'de son 5 maçını kazanamayan Göztepe, kötü gidişatına Fraport-Tav Antalyaspor karşısında da son veremedi: 0-1. Gürsel Aksel Stadı'nda rakibini ağırlayan Göztep, ilk yarısı golsüz sona eren maçın 77'nci dakikasında Doğukan'ın golüne engel olamadı. Antalyaspor bu sonuçla 2'de 2 yaparak çıkışını sürdürdü.17'nci dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında Hakan'ın pasında Orgill sağ çaprazda topla buluştu. Orgill'in sert şutunda Göztepe defansı tehlikeyi önledi.25'inci dakikada atılan uzun topu iyi kontrol eden Murat Paluli şutunu çekti, kaleci Boffin topu ayaklarıyla kornere çeldi.31'inci dakikada Soner ceza sahası dışından kaleyi yokladı, kaleci Boffin topu güçlükle çeldi.45+1'inci dakikada Berkan'ın kullandığı serbest vuruşta karambolde topa Ndiaye dokundu, Antalyaspor defansı kaleye giden meşin yuvarlağı son anda uzaklaştırdı.57'nci dakikada sol çaprazda Halil topla buluştu. Halil'in yerden şutunda top savunmadan döndü.77'nci dakikada Antalyaspor'un golü geldi. Hızlı atağa kalkan konuk takımda Fredy'nin pasında Doğukan bomboş durumda şutunu çekti, topu filelerle buluşturdu: 0-1.86'ncı dakikada soldan Burekovic ortaladı, Tripic'in şutunda top az farkla yandan auta çıktı. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, 3 puan Antalyaspor'un oldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ