Fransız Yıldız Griezmann: Neredeyim Ben?

Fransa Milli Takımı forması giyen Antoine Griezmann, 2018 Dünya Kupasını kazandıkları Hırvatistan maçı sonrasında açıklamalar yaptı.

"NEREDE OLDUĞUMU BİLMİYORUM"

Sevinç gözyaşlarını tutamayan Griezmann, "Şu anda nerede olduğumu bilmiyorum. Dünya Kupası finali olduğu için maça iyi başlamak istedik. Ayrıntılarda farkı yarattık. Çok mutluyum, muhteşem bir duygu. Gol atmak muhteşem bir duygu. Sevincimi yaparken tereddüt ettim" diye konuştu.

MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ

Fransız yıldız Antoine Griezmann, Hırvatistan'ı 4-2 yendikleri final maçında gösterdiği performansla maçın adamı seçildi.