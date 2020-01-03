Fransızların yüzde 71'i Elysee'de bir kadın lider istiyor, dörtte üçü Müslüman cumhurbaşkanına karşı
Haberler » Dünya » Fransızların yüzde 71'i Elysee'de bir kadın lider istiyor, dörtte üçü Müslüman cumhurbaşkanına karşı - Haberler

Fransızların yüzde 71'i Elysee'de bir kadın lider istiyor, dörtte üçü Müslüman cumhurbaşkanına karşı

Fransa'da yürütülen bir kamuoyu araştırmasına göre Fransızların yüzde 71'i 2030'a kadar kadın bir cumhurbaşkanı görmek istiyor

03.01.2020 18:09 | Son Güncelleme: 03.01.2020 18:09
Fransızların yüzde 71'i Elysee'de bir kadın lider istiyor, dörtte üçü Müslüman cumhurbaşkanına karşı

'da yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre Fransızların yüzde 71'i, 2030'a kadar kadın bir görmek istiyor.


Araştırma şirketi Harris Interactive, yıl başında bin 28 katılımcıyla yapılan anket çalışmasının sonuçlarını yayımladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler