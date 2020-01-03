Fransızların yüzde 71'i Elysee'de bir kadın lider istiyor, dörtte üçü Müslüman cumhurbaşkanına karşı

03.01.2020 18:09 | Son Güncelleme: 03.01.2020 18:09

Fransa'da yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre Fransızların yüzde 71'i, 2030'a kadar kadın bir cumhurbaşkanı görmek istiyor.



Araştırma şirketi Harris Interactive, yıl başında bin 28 katılımcıyla yapılan anket çalışmasının sonuçlarını yayımladı. Euronews.com'da Görüntüle